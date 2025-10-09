Jan Urban zdecydował się na dużą liczbę zmian w wyjściowej jedenastce reprezentacji Polski. W starciu z Nową Zelandią okazję do gry dostali rezerwowi. Oto składy na mecz Polska - Nowa Zelandia.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Polska – Nowa Zelandia: oficjalne składy na mecz

Reprezentacja Polski w czwartek wieczorem (9 października) podejmie na Superauto.pl Stadionie Śląskim drużynę Nowe Zelandii. Choć będzie to mecz towarzyski, to jednak stawką spotkania będzie ewentualne rozstawienie w barażach. W przypadku porażki możemy znaleźć się w 3. koszyku przed losowaniem półfinałów baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026.

Na czwartkowe spotkanie Jan Urban zdecydował się wystawić eksperymentalny skład. W wyjściowej jedenastce znalazł się m.in. debiutant – Jan Ziółkowski. Obok środkowego obrońcy AS Romy zagra również Przemysław Wiśniewski i Tomasz Kędziora. Na wahadłach wystąpi Przemysław Frankowski i Michał Skóraś. W środku pola zagra czterech pomocników, czyli Piotr Zieliński, Jakub Piotrowski, Sebastian Szymański i Kacper Kozłowski. Na szpicy wystąpi Krzysztof Piątek, a w bramce Bartłomiej Drągowski. W drugiej połowie golkipera Panathinaikosu zastąpi Kamil Grabara, co przed meczem potwierdził selekcjoner naszej reprezentacji.

Początek meczu Polska – Nowa Zelandia o godzinie 20:45.

Oficjalne składy na mecz Polska – Nowa Zelandia:

Polska: Drągowski – Skóraś, Ziółkowski, Wiśniewski, Kędziora, Frankowski – Zieliński, Piotrowski, Szymański, Kozłowski – Piątek

Nowa Zelandia: Paulsen – Payne, Boxall, Surman, De Vries – Thomas, Stamenic – McCowatt, Singh, Garbett – Waine