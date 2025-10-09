Polska – Nowa Zelandia: stawka większa niż myślisz

Reprezentacja Polski w czwartek (9 października) zagra mecz towarzyski z Nową Zelandią. Choć może wydawać się, że wynik będzie sprawą drugorzędną, tak stawka spotkania jest wysoka. O tym, o co gramy poinformował użytkownik platformy X - AbsurDB.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński, Matty Cash i Nicola Zalewski

Wynik meczu z Nową Zelandią kluczowy w kontekście baraży o mundial

Reprezentacja Polski podczas październikowego zgrupowania rozegra tylko jedno spotkanie o punkty. W eliminacjach Mistrzostw Świata 2026 zmierzymy się na wyjeździe z Litwą (12 października). Trzy dni wcześniej, czyli w czwartek (9 października) Biało-Czerwoni zmierzą się w meczu towarzyskim z Nową Zelandią. Spotkanie odbędzie się na stadionie Superauto.pl Stadion Śląski w Chorzowie.

Jan Urban zapowiedział, że w wyjściowej jedenastce na czwartkowe starcie będzie sporo zmian. Choć mogłoby się wydawać, że wynik nie ma znaczenie, tak okazuje się, że może być kluczowy w kontekście meczów barażowych o awans na Mistrzostwa Świata.

Użytkownik platformy X o nazwie AbsurDB zauważył, że wynik meczu z Nową Zelandią wpłynie na to, w jakim koszyku znajdzie się polska reprezentacja. Jeśli odniesiemy zwycięstwo oraz zdobędziemy 7 punktów w trzech pozostałych spotkaniach, to będziemy blisko 1. koszyka. Z kolei w przypadku porażki i czterech punktów w eliminacjach spadniemy do 3. koszyka, a półfinał baraży zagramy na wyjeździe.

O co jest mecz z 🇳🇿?

Jeśli zdobędziemy 7 pkt w pozostałych trzech meczach eliminacyjnych i wygramy z 🇳🇿 – będziemy blisko 1. koszyka w barażach (unikamy gry z 🇮🇹, a pierwszy mecz z kimś słabszym – może nawet 🇸🇲)

4 pkt i porażka z 🇳🇿=raczej 3. koszyk i półfinał baraży na wyjeździe https://t.co/ETbDHSuvCA — AbsurDB (@DbAbsur) October 8, 2025

Na ten moment Polska po rozegraniu pięciu spotkań zajmuje 2. miejsce w grupie G z dorobkiem 10 punktów. Tyle samo ma Holandia, która plasuje się na 1. miejscu. W przypadku kadry Oranje mają oni o jedno spotkanie rozegrane mniej. Za nami jest Finlandia (7 punktów), Litwa (3 punkty) i Malta (2 punkty). Każda z tych trzech drużyn rozegrała tak jak Biało-Czerwoni pięć spotkań.