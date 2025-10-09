Reprezentacja Polski w 50. minucie objęła prowadzenie nad Nową Zelandią. Autorem trafienia okazał się Piotr Zieliński. Zawodnik Interu Mediolan uderzył nie do obrony.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Piotr Zieliński z golem w meczu Polska – Nowa Zelandia

W czwartkowy wieczór reprezentacja Polski rozgrywa mecz towarzyski. Podopieczni Jana Urbana mierzą się na Stadionie Śląskim z Nową Zelandią. Dla zespołów jest to trzecie spotkanie w historii. Ostatni pojedynek tych drużyn miał miejsce w 2002 roku. Wówczas lepsi okazali się Biało-Czerwoni, którzy zwyciężyli rezultatem 2:0. Do siatki wówczas trafiali Krzysztof Ratajczyk oraz Mariusz Kukiełka.

Rywalizacja w pierwszej odsłonie kompletnie nie przyniosła emocji. Reprezentacja Polski prezentowała się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Nowa Zelandia natomiast miała swoje okazje bramkowe, ale kibice zgromadzeni na Stadionie Śląskim finalnie nie obejrzeli trafień. Drużyny schodziły zatem na przerwę z bezbramkowym rezultatem.

Druga połowa natomiast wyśmienicie rozpoczęła się dla Biało-Czerwonych. W 50. minucie objęliśmy prowadzenie za sprawą Piotra Zielińskiego. Zawodnik Interu Mediolan wykorzystał podania Pawła Wszołka. Po sprytnym zachowaniu w polu karnym oddał strzał, który po odbiciu od poprzeczki wylądował w bramce.

Dzisiejsze trafienie Piotra Zielińskiego było jego golem numer 15 w reprezentacji Polski. Tyle bramek 30-letni pomocnik uzbierał w 102. występach.