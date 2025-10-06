Polska, Niemcy czy Turcja? Bramkarz Górnika Zabrze wybrał reprezentację

Marcel Łubik może reprezentować na arenie międzynarodowej zarówno Polskę, Niemcy, jak i Turcję. W rozmowie z Canal+ Sport zdradził, że priorytetem jest dla niego gra z orzełkiem na piersi.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Marcel Łubik

Polska jest moim pierwszym wyborem – mówi Marcel Łubik

Marcel Łubik urodził się w Polsce w miejscowości Nowogard. Natomiast ze względu na kwestie rodzinne może reprezentować także Niemcy i Turcję. Choć karierę zaczynał za naszą zachodnią granicą w akademii FC Augsburg, to od 2024 roku gra w polskiej lidze. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w GKS-ie Tychy, a w obecnych rozgrywkach broni barw Górnika Zabrze.

Od początku sezonu spisuje się znakomicie między słupkami zabrzańskiego klubu. Wysoka forma zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski U21. Pojawiły się również pytania, czy w przyszłości będzie chciał grać w seniorskiej kadrze. W rozmowie z Canal+ Sport zdradził, że kontaktowała się z nim niemiecka federacja, ale jego pierwszym wyborem jest gra z orzełkiem na piersi.

– Miałem kontakt z trenerem bramkarzy reprezentacji Niemiec do lat 21, ale powiedziałem mu, że jeśli dostanę powołanie do reprezentacji Polski, to Polska jest moim pierwszym wyborem – zdradził Marcel Łubik, bramkarz Górnika Zabrze w rozmowie z Canal+ Sport.

Łubik w trwającym sezonie rozegrał 10 spotkań, w których 4 razy zachował czyste konto. Na ten moment nie wiadomo, czy po zakończeniu rozgrywek zostanie w Górniku Zabrze. Kontrakt z Augsburgiem obowiązuje go do czerwca 2028 roku.