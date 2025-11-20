Dyrektor Wisły ocenił szanse Polski. „Na tym etapie nie ma łatwych rywali”

Reprezentacja Polski powalczy w półfinale baraży o awans na mundial z Albanią. Po losowaniu w rozmowie z WP SportoweFakty na ten temat głos zabrał Vullnet Basha.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Vullnet Basha

Dyrektor sportowy Wisły Kraków skomentował losowanie par barażowych

Reprezentacja Polski stanie w marcu do rywalizacji z Albanią, chcąc wywalczyć przepustkę do gry w meczu finałowym o awans na mundial w Ameryce Południowej. Tymczasem komentarzem na temat tego losowania podzielił się dyrektor sportowy krakowskiej Wisły, który w trakcie piłkarskiej kariery zagrał raz w reprezentacji Albanii.

– Każdy mecz jest trudny. Nie patrzę na to w kategoriach, że mogliśmy trafić kogoś lepszego lub może łatwiejszego. Wszyscy w barażach mają jasny cel: awansować na mistrzostwa świata. I nieważne, kto jest przeciwnikiem, po prostu trzeba wygrywać – powiedział Vullnet Basha w rozmowie z WP SportoweFakty.

– Polska oczywiście też ma swoje atuty, tak indywidualnie, jak i drużynowo. Jest naprawdę mocna, ma zawodników, którzy w każdym momencie mogą zrobić różnicę. Wiem, że czeka nas ciężki mecz, ale na tym etapie nie dało się wylosować łatwego – uzupełnił dyrektor sportowy lidera Betclic 1. Ligi.

Jak dotąd Polska i Albania grały ze sobą 15 razy. W tych starciach 10 razy górą byli Biało-czerwoni i trzy razy padł remis. Z kolei w dwóch spotkaniach szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili Czerwono-Czarni. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w 2023 roku i wówczas lepsi byli Albańczycy. Wygraną drużynie Sylvinho zapewnili tacy gracze, jak Jasir Asani oraz Mirlind Daku, którzy podzielili się łupem bramkowym.

