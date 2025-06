SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Piotr Zieliński zmaga się z urazem łydki

Dzisiaj wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się mecz towarzyski pomiędzy Polską a Mołdawią. To spotkanie będzie pożegnaniem Kamila Grosickiego z drużyną narodową. W piątkowym pojedynku od pierwszej minuty miał zagrać Piotr Zieliński, ale już wiadomo, że ceniony pomocnik ostatecznie nie pojawi się na murawie. Wszystko z powodu kontuzji łydki, która odnowiła się zawodnikowi Interu Mediolan.

O problemach zdrowotnych 31-latka poinformował na łamach „TVP Sport” Mateusz Miga, zdaniem którego sztab medyczny reprezentacji Polski zrobi wszystko, aby Piotr Zieliński mógł wystąpić we wtorkowym meczu z Finlandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Środkowy pomocnik przez ostatnie dni trenował na pełnych obrotach, ale tuż przed starciem z Mołdawią poczuł dyskomfort w łydce, przez co pauzował już wcześniej.

W takim razie na kogo postawi Michał Probierz w dzisiejszym spotkaniu? Selekcjoner drużyny Biało-Czerwonych ma zastąpić Piotra Zielińskiego poprzez wystawienie w podstawowym składzie Sebastiana Szymańskiego lub Jakuba Piotrowskiego. Tak więc gwiazda Interu Mediolan poczeka na setny występ w narodowych barwach. Warto dodać, że na czerwcowe zgrupowanie nie przyjechał zmęczony po sezonie Robert Lewandowski. Pierwszy gwizdek w potyczce Polaków z Mołdawianami wybrzmi o godzinie 20:45.