O której mecz Finlandia – Polska? Kiedy gra reprezentacja Polski?

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Kiedy gra reprezentacja Polski?

Reprezentacja Polski najbliższy mecz rozegra we wtorek (10 czerwca). Rywalem Biało-czerwonych będzie Finlandia, z którą polscy piłkarze zmierzą się w ramach 3. kolejki eliminacji do MŚ 2026.

Na pewno nie będzie to najłatwiejsze spotkania dla Biało-czerwonych, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia. Selekcjoner Michał Probierz ogłosił zmianę kapitana reprezentacji Polski, po czym Robert Lewandowski zdecydował się zrezygnować z gry w kadrze, dopóki trener pozostanie na stanowisku. Afera nadal nie cichnie, a w mediach pojawiają się coraz nowsze doniesienia, co oczywiście nie sprzyja reprezentantom w przygotowaniach do meczu eliminacyjnego.

O której godzinie mecz Finlandia – Polska?

Mecz Finlandia – Polska rozpocznie się o godzinie 20:45 we wtorek (10 czerwca). Natomiast początek przedmeczowego studia w TVP Sport i SPORT.TVP.PL zaplanowano na godzinę 18:45.

