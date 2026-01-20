Nowy ranking FIFA. Złe informacje dla reprezentacji Polski

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Polska spada o trzy miejsca w rankingu FIFA

Reprezentacja Polski w ostatnich miesiącach mogła się podobać. Od momentu przejęcia kadry przez Jana Urbana zespół na nowo się odbudował i znów wróciła atmosfera. Kibice to dostrzegają się coraz mocniej wspierają Biało-Czerwonych, którzy wiosną powalczą o awans na mundial. Zadanie nie będzie łatwe, bowiem zmierzymy się w barażach o awans na turniej w USA, Meksyku oraz Kanadzie.

Najpierw, na etapie półfinałów, rywalem zespołu narodowego będzie reprezentacja Albanii. To oznacza, że zagramy przed własną publicznością, na PGE Narodowym. Według wielu ekspertów, właśnie przez ten fakt jesteśmy faworytem. Później, jeśli oczywiście uda się pokonać rywali z Bałkanów, zagramy w finale ze zwycięzcą pary Szwecja – Ukraina. Starcie to będzie już jednak wyjazdową potyczką o wielkiej wadze.

Zanim jednak to wszystko będzie miało miejsca, FIFA przedstawiła właśnie najnowszy ranking, w którym Biało-Czerwoni nie mają zbyt wielkich powodów do optymizmu. Wszystko bowiem przez fakt, że zanotowaliśmy spadek aż o trzy miejsca. Tym samym z lokaty numer 31. znaleźliśmy się na miejscu 34. Przed nami jest m.in. reprezentacja Panamy, Norwegii oraz Egiptu. Z kolei na górze, liderem rankingu nadal pozostaje Hiszpania. Drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecia jest drużyna Francji.

Zobacz także: Polacy za granicą #6: Zjawiskowy debiut Pietuszewskiego! Lewandowski nie uratował Barcelony. Co działo się w weekend?