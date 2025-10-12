Najbardziej utalentowani piłkarze świata. Pietuszewski bardzo wysoko

Oskar Pietuszewski zajął czwarte miejsce w rankingu CIES Football Obs dla najbardziej utalentowanych graczy na świecie do lat 18. To spore wyróżnienie dla młodego gracza Jagiellonii.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski czwarty na świecie

Oskar Pietuszewski z pewnością jest jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia w Polsce. Zdaniem części ekspertów i kibiców, nawet najbardziej. Z pewnością już teraz, pomimo młodego wieku gracz Jagiellonii Białystok wyróżnia się na tle innych piłkarzy z PKO Ekstraklasy, a pewnie i nawet z Ligi Konferencji Europy, gdzie gra wraz ze swoim zespołem.

Nic więc dziwnego, że w ostatnim czasie sporo mówiło się o zainteresowaniu innych, czołowych ekip w Europie jego sprowadzeniem do zespołu. Poza tym przetoczyła się także fala dyskusji nt. jego powołania do kadry. Finalnie Pietuszewski pojechał jednak na zgrupowanie reprezentacji do lat 21, ale pierwsza drużyna z pewnością wkrótce się po niego zgłosi.

Talent zauważany jest także poza granicami naszego kraju. W najnowszym rankingu przygotowanym przez CIES Football Obs i opublikowanym na platformie X, Oskar Pietuszewski zajął czwarte miejsce w zestawieniu dla najbardziej utalentowanych graczy na świecie do lat 18. Przed nim znaleźli się: Gilberto Mora z Club Tijuana, Ibrahim Mbaye z PSG oraz Konstantinos Karetsas z Genku.

17-letni Pietuszewski wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na osiem milionów euro. W tym sezonie rozegrał już 17 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował dwie asysty.

Zobacz także: Barcelona podjęła decyzję! Przyszłość Lewandowskiego wyjaśniona