Michał Skóraś błyszczy w klubie. „Czuję, że wiele rzeczy idzie w dobrym kierunku”

Michał Skóraś przed meczem reprezentacji Polski z Albanią zaliczył asystę w klubie. - Czuję, że jestem w dobrej formie. Raczej nie mam na co narzekać, a czuję, że wiele rzeczy idzie w dobrym kierunku - przyznał skrzydłowy w "TVP Sport".

PressFocus Na zdjęciu: Michał Skóraś

Przed Albanią wszystko się zgadza. Michał Skóraś zabiera głos

Michał Skóraś we wrześniu przeniósł się z Club Brugge do KAA Gent za około 1,8 mln euro. Jak się okazuje, był to ruch, który wyraźnie ożywił karierę 26-letniego skrzydłowego. W trwającym sezonie były zawodnik Lecha Poznań prezentuje wysoką formę. W 25 występach dla Gent zdobył dwie bramki i zanotował aż dziesięć asyst.

Dobra dyspozycja w klubie otworzyła ponownie drzwi Skórasiowi do reprezentacji Polski i znalazł się w kadrze na barażowe spotkanie z Albanią w walce o awans na mundial. Sam zawodnik nie ukrywa, że letni transfer miał ogromny wpływ na jego obecną sytuację.

– Jeśli nie grasz regularnie, to trudno będzie ci o powołania do drużyny narodowej. Zdecydowanie dobrze się stało, że zakładam nowe barwy. Jestem bardzo skupiony na grze w Gent, a głowę pozwala mi czyścić opieka nad moim dzidziusiem – podkreślił w rozmowie z Piotrem Kamienieckim w „TVP Sport”.

Tuż przed rozpoczęciem zgrupowania skrzydłowy potwierdził swoją formę na boisku. Zanotował asystę w wygranym przez Gent meczu wyjazdowym przeciwko Dender (3:1). – Czuję, że jestem w dobrej formie. Raczej nie mam na co narzekać, a czuję, że wiele rzeczy idzie w dobrym kierunku. Chciałbym to udowodnić również na zgrupowaniu biało-czerwonych. Gram regularnie w klubie, a to pozwala na lepszą dyspozycję mentalną i psychiczną – zaznaczył Skóraś.