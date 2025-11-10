Lewandowski zszokował! Zamiast na zgrupowanie… leci do USA

Robert Lewandowski na zgrupowanie reprezentacji stawi się dopiero we wtorek, bowiem obecnie jest w drodze do USA. Tam odbyć ma się event, po którym przyleci do Polski, poinformował Adam Sławiński na antenie "Kanału Sportowego".

Igor Jakubowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski opuści pierwszy dzień zgrupowania

Reprezentacja Polski rozpoczyna dzisiaj swoje zgrupowanie przed ostatnimi w tym roku meczami. Biało-Czerwoni w piątek zmierzą się w starciu na PGE Narodowym przeciwko Holandii, a kilka dni później naszym rywalem będzie reprezentacja Malty. Wszyscy liczą na dobre zakończenie roku, który znów przyniósł wiele emocji związanych z całą otoczką wokół zespołu.

I choć kadencja Jana Urbana do tej pory upływała bez większych zarzutów oraz afer dookoła, to właśnie doszło do pierwszej z nich. Według informacji przekazanych przez Adama Sławińskiego z „Kanału Sportowego”, na zgrupowanie reprezentacji Polski wyraźnie spóźniony stawi się Robert Lewandowski. Nie chodzi jednak o opóźnienia w lotach, czy też sprawy rodzinne, a fakt, że kapitan naszego zespołu obecnie jest w trasie do USA, gdzie ma wziąć udział w pewnym evencie, a dopiero następnie udać się do Warszawy.

Problem jednak w tym, że Lewandowski w Polsce najpewniej będzie we wtorek, a biorąc pod uwagę długą podróż, może okazać się, że w pełnym treningu będzie dopiero w środę. Co ciekawe, podjęto także decyzję o zamknięciu poniedziałkowego treningu kadry, tak, aby nie było wiadomo, że kapitana na nim nie ma.

– Mamy zgrupowanie reprezentacji Polski. To nie jest normalna rzecz. Mówimy o kapitanie. Od kapitana wymagasz więcej, a tu znowu wszystko jest układane pod niego. Lewandowski ponad dobro reprezentacji stawia dobro swojego portfela – ocenił Adam Sławiński na antenie „Kanału Sportowego”

