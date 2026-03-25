Krzysztof Piątek w formie przed kadrą. „Liga katarska nie jest taka słaba”

Krzysztof Piątek przed przyjazdem na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski strzelił trzy gole w barwach Al-Duhail. - Liga katarska nie jest tak słaba, jak się ludziom wydaje - przekonuje napastnik w "TVP Sport".

PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek znów daje o sobie znać i przed marcowym zgrupowaniem reprezentacji Polski imponuje skutecznością. Napastnik, który w przeszłości zachwycał kibiców w Serie A, ponownie jest w wysokiej formie i liczy, że przełoży ją także na występy w kadrze narodowej. 30-latek wypłynął na szerokie wody w barwach Genoi, w której seryjnie zdobywał bramki. Później w Milanie nie zdołał jednak utrzymać wysokiej skutecznością.

Przełom nastąpił dopiero w Turcji. W Basaksehirze Piątek odbudował swoją pozycję i znów zaczął regularnie trafiać do siatki. Natomiast latem ubiegłego roku Polak przeniósł się do Al-Duhail. W bieżącym sezonie w lidze katarskiej Piątek w 29 występach zdobył 14 bramek i zanotował pięć asyst.

Sam Piątek odniósł się do poziomu rozgrywek w Katarze, które często bywają niedoceniane. – Liga katarska nie jest tak słaba, jak się ludziom wydaje. Nie będę nikogo przekonywał do tego, jak tam pracujemy. Dużo ludzi wypowiada się na ten temat, a nie widzieli choćby jednego meczu. Liga się wzmacnia, w tym sezonie jest dużo bardziej konkurencyjna. Kluby dysponują coraz wyższymi budżetami i ściągają coraz lepszych piłkarzy z Europy. Z lig TOP 5 mogą ściągnąć kogo chcą – podkreślił w rozmowie z Mateuszem Migą w „TVP Sport”.

– Mówi się, że jestem najlepszym dżokerem w historii reprezentacji Polski – mam najwięcej bramek zdobytych po wejściu z ławki. Wiem, jaka jest moja rola w zespole. Wszyscy doskonale wiemy, kto jest środkowym napastnikiem w naszej drużynie. Zawsze miałem tego świadomość. Ale wierzę też, że mogę tej reprezentacji pomóc i dołożyć cegiełkę do awansu na mundial – dodał.