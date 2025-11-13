Kadrowicz ocenił Lewandowskiego. Przyznał, co w sobie zmienił

Reprezentacja Polski w ostatnich latach nie ustrzegła się afer oraz konfliktów. W ich centrum wiele razy był Robert Lewandowski, który jest niewątpliwie największą gwiazdą drużyny. Bartosz Slisz w wywiadzie dla Interii.pl ocenił napastnika Barcelony.

fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Lewandowski się zmienił. Slisz mówi o tym wprost

Reprezentacja Polski przygotowuje się do dwóch ostatnich spotkań w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Piątkowy mecz z Holandią może zapewnić Biało-Czerwonym przynajmniej drugie miejsce i baraże.

Pod wodzą Jana Urbana udało się zażegnać największe kryzysy, a atmosfera zdaje się być oczyszczona. W ostatnich miesiącach nie brakowało jednak konfliktów, w które zamieszani byli trenerzy oraz zawodnicy. Część z nich bezpośrednio dotyczyła Roberta Lewandowskiego, w tym chociażby ostatni z Michałem Probierzem, który odebrał mu kapitańską opaskę.

Pojawia się też wiele głosów dotyczących tego, jak pozostali kadrowicze oceniają Lewandowskiego. Bartosz Slisz otwarcie przyznaje, że napastnik Barcelony się zmienił i otworzył, bowiem wcześniej nie uchodził za centralną postać drużyny. Działa to z korzyścią dla niego, gdyż nie jest już wyobcowany i ma wspólny cel z całym zespołem.

– Nie uważam, że w kadrze jest z boku. Powiem, jak to wygląda z mojej strony: gdy przyjechałem pierwszy, czy drugi raz na zgrupowanie, Robert był nieco inną osobą – zamkniętą. Podobnie oceniałem powód – że to dążenie do perfekcjonizmu, wszystko na 100 procent. Ale on się zmieniał z biegiem czasu. Obecnie jest bardziej otwarty na grupę, więcej rozmawia, żartuje. Nastąpiła pewna metamorfoza i to na pewno na plus – ujawnił Slisz w wywiadzie dla portalu Interia.pl.