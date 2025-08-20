Jan Urban zapowiada decyzję. Rozwiąże problem przed zgrupowaniem kadry

17:19, 20. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TVP Sport

Jan Urban chce rozwiązać kwestię opaski kapitańskiej w reprezentacji Polski. W rozmowie z "TVP Sport" przyznał, że sprawa zostanie rozstrzygnięta przed zgrupowaniem kadry.

Jan Urban
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Decyzja o kapitanie kadry lada moment

Jan Urban objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski w lipcu tego roku. Były trener Górnika Zabrze zastąpił Michała Probierza, który w ostatnich miesiącach znalazł się w konflikcie z Robertem Lewandowskim. Decyzja o odebraniu opaski kapitana napastnikowi wywołała szerokie dyskusje, a sam Lewandowski zapowiedział, że nie zagra w kadrze, dopóki Probierz pozostaje trenerem.

Nowy selekcjoner w rozmowie z „TVP Sport” podkreślił, że priorytetem jest uporządkowanie sytuacji w drużynie i zapewnienie zawodnikom spokoju przed nadchodzącymi spotkaniami. – Nie będę mówił, czy z kimś rozmawiałem, z którymi zawodnikami itd. Powiem tak – chcę, by wszystko było jasne już przed pierwszym zgrupowaniem. By zawodnicy mieli czyste głowy i nie myśleli o tym, jaka jest hierarchia w drużynie, kto jest kapitanem – stwierdził Urban.

Tylko u nas

John van den Brom
John van den Brom: Co do Lecha, to ostrzegłem Genk przed jednym „zagrożeniem” [NASZ WYWIAD]
Edward Iordanescu
Klub z Abu Dhabi chce Iordanescu? Jasna odpowiedź znad Zatoki Perskiej w sprawie trenera Legii [NOWE INFORMACJE]
Luis Palma
Reinaldo Rueda, trener Hondurasu, o przejściu Luisa Palmy do Lecha: „Dla mnie to jasny sygnał” [NASZ WYWIAD]

Selekcjoner ujawnił również, kiedy zamierza ogłosić swoją decyzję w sprawie opaski kapitańskiej. – Gdy wyjaśnię ten problem, powiem, jak się to odbyło. Wszyscy dowiedzą się w przyszłym tygodniu – dodał. Debiut Jana Urbana na ławce reprezentacji odbędzie się 4 września w Rotterdamie, w meczu przeciwko Holandii o godz. 20:45. Trzy dni później Biało-Czerwoni podejmą Finlandię w Chorzowie (7 września, godz. 20:45).

Obecnie Polacy zajmują trzecie miejsce w grupie G w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. Biało-Czerwoni ograli wcześniej Litwę (1:0), Maltę (2:0), a także ponieśli porażkę w Helsinkach z Finlandią (1:2).

Czy reprezentacja Polski awansuje na mistrzostwa świata 2026?

  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie

0 Votes

POLECAMY TAKŻE

Nicola Zalewski
Zalewski w nowym klubie. Oficjalne potwierdzenie
Arkadiusz Milik
Milik na celowniku Betisu? Wszystko już jasne! [NOWE INFORMACJE]
Jakub Moder
Kiedy wróci Moder? Polak ciągle bez meczu w tym sezonie