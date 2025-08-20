Jan Urban zapowiada decyzję. Rozwiąże problem przed zgrupowaniem kadry

Jan Urban chce rozwiązać kwestię opaski kapitańskiej w reprezentacji Polski. W rozmowie z "TVP Sport" przyznał, że sprawa zostanie rozstrzygnięta przed zgrupowaniem kadry.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Decyzja o kapitanie kadry lada moment

Jan Urban objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski w lipcu tego roku. Były trener Górnika Zabrze zastąpił Michała Probierza, który w ostatnich miesiącach znalazł się w konflikcie z Robertem Lewandowskim. Decyzja o odebraniu opaski kapitana napastnikowi wywołała szerokie dyskusje, a sam Lewandowski zapowiedział, że nie zagra w kadrze, dopóki Probierz pozostaje trenerem.

Nowy selekcjoner w rozmowie z „TVP Sport” podkreślił, że priorytetem jest uporządkowanie sytuacji w drużynie i zapewnienie zawodnikom spokoju przed nadchodzącymi spotkaniami. – Nie będę mówił, czy z kimś rozmawiałem, z którymi zawodnikami itd. Powiem tak – chcę, by wszystko było jasne już przed pierwszym zgrupowaniem. By zawodnicy mieli czyste głowy i nie myśleli o tym, jaka jest hierarchia w drużynie, kto jest kapitanem – stwierdził Urban.

Selekcjoner ujawnił również, kiedy zamierza ogłosić swoją decyzję w sprawie opaski kapitańskiej. – Gdy wyjaśnię ten problem, powiem, jak się to odbyło. Wszyscy dowiedzą się w przyszłym tygodniu – dodał. Debiut Jana Urbana na ławce reprezentacji odbędzie się 4 września w Rotterdamie, w meczu przeciwko Holandii o godz. 20:45. Trzy dni później Biało-Czerwoni podejmą Finlandię w Chorzowie (7 września, godz. 20:45).

Obecnie Polacy zajmują trzecie miejsce w grupie G w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. Biało-Czerwoni ograli wcześniej Litwę (1:0), Maltę (2:0), a także ponieśli porażkę w Helsinkach z Finlandią (1:2).