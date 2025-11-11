Jan Urban gościł na wtorkowej konferencji prasowej przed spotkaniem reprezentacji Polski z Holandią. Selekcjoner został zapytany o brak nominalnej szóstki w kadrze. Odpowiedź trenera była stanowcza.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban: to nie jest najważniejszy temat

Reprezentacja Polski już w najbliższy piątek zmierzy się przed własną publicznością z Holandią w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Podopieczni Jana Urbana przygotowują się do niezwykle ważnego meczu z zespołem z najwyższej półki. W ostatnim wyjazdowym meczu Biało-Czerwoni stanęli na wysokości zadania i potrafili odebrać punkty Oranje, remisując 1:1.

Tymczasem na wtorkowej konferencji prasowej gościł Jan Urban. Selekcjoner reprezentacji Polski został zapytany o brak nominalnej szóstki – Bartosz Slisz nie będzie mógł zagrać z Holandią z powodu nadmiaru żółtych kartek. Na zgrupowaniu nie pojawił się żaden piłkarz, który mógłby 1:1 zastąpić zawodnika Atlanty United. Dziennikarz zapytał o osoby Tarasa Romanczuka oraz Oskara Repki, którzy mogliby zagrać z Holandią.

– Myślałem o nich. Obaj są w szerokiej kadrze. Jest więcej zawodników na tej pozycji. Niektórzy grają, inni nie i musieliśmy zadecydować, kogo weźmiemy pod uwagę i kto będzie grał w tym spotkaniu. To nie jest najważniejszy temat, kto będzie szóstką, kto kogo zastąpi, kto będzie grał na jakiej pozycji – powiedział Jan Urban.

Piątkowe spotkanie z Holandią będzie dla Jana Urbana meczem numer pięć na ławce trenerskiej reprezentacji Polski. Dotychczas kadra pod wodzą 63-latka sięgnęła po trzy zwycięstwa, a także zaliczyła jeden remis.