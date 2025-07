Urban przejmuje kadrę. Były asystent mówi, czego można się po nim spodziewać

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Kibu Vicuna o Janie Urbanie. „Zasłużył na tę szansę”

Jan Urban po kilku tygodniach przerwy od pracy w piłce nożnej po rozstaniu z Górnikiem Zabrze wraca na salony. Doświadczony szkoleniowiec przejmuje stary nad drużyną narodową. Tymczasem na temat byłego szkoleniowca kilka słów w rozmowie z serwisem Meczyki wypowiedział jego były asystent – Kibu Vicuna.

– Mam z nim świetną relację, często rozmawiamy. Ostatnio chcieliśmy spotkać się w Pampelunie, ale się nie udało, bo gdy ja wróciłem, to on jeszcze był w Polsce. Rozmawialiśmy kilka dni temu, ale nie o pracy w reprezentacji Polski. Mam kontrakt w Indiach, poza tym nie wiem, czy Jan by chciał pracować ze mną. Ale uważam, że to bardzo dobry trener, bardzo dobry człowiek i zasłużył na tę szansę – powiedział 53-latek.

– Po pierwsze, był bardzo dobrym piłkarzem. Po drugie, ma bardzo dobre relacje z piłkarzami. Ale to nie znaczy, że jest ich kolegą. Jest bardzo asertywny, ale lojalny. Rozmawia z piłkarzami w cztery oczy. Nie załatwia spraw publicznie. Zawsze ma bardzo dobry sztab szkoleniowy i na pewno też tak będzie w reprezentacji. Z dobrych piłkarzy jak Lewandowski i Zieliński będzie umiał zrobić dobrą drużynę – uzupełnił Kibu Vicuna.

Reprezentacja Polski pod wodzą nowego selekcjonera rozegra pierwsze spotkania we wrześniu. Najpierw Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią, a kilka dni później podejmą na Stadionie Śląskim w Chorzowie drużynę Finlandii. Oficjalna prezentacja nowego selekcjonera odbędzie się w czwartek, 17 lipca, o godzinie 17:00.

Czytaj także: GKS Katowice zmienia plany. Młody talent jednak nie trafi do klubu