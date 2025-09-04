Jakub Moder opuścił wrześniowe zgrupowanie przez kontuzję pleców. Pomocnik liczył, że szybciej wróci do zdrowia. Wciąż musi jednak poczekać.

fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder wciąż poza grą. Nie wie, kiedy wróci

Reprezentacja Polski musi radzić sobie podczas wrześniowego zgrupowania bez Jakuba Modera, który ma problem z plecami. Kontuzja dręczy pomocnika, który w dalszym ciągu nie jest w pełni gotowy do gry. Co więcej, nie jest nawet tego bliski.

Moder pojawił się przed kamerami TVP Sport, aby zapowiedzieć czwartkowy mecz Polaków z Holandią. W temacie zdrowia nie miał do przekazania zbyt dobrych wieści – rehabilitacja przebiega dłużej, niż pierwotnie planował.

– Ciężko jest określić dokładną datę powrotu, bo kontuzje pleców są nieprzewidywalne. Myślałem, że będę zdrowy już na te mecze, tak się nie udało. Szczerze mówiąc, nadal nie jestem szczególnie blisko powrotu, ale myślę, że na następne zgrupowanie powinien być zdrowy. To jest oczywiście gdybanie, pozytywny scenariusz, więc oby się spełnił – przekazał zawodnik Feyenoordu.

Moder pracuje, aby być gotowy do gry na październikowe zgrupowanie. Kontuzja przyszła w złym momencie, bowiem po transferze do Feyenoordu wychowanek Lecha Poznań wyraźnie odżył. Ma za sobą dobre miesiące, jednak nie mógł tego kontynuować.

Moder został zimą wykupiony z Brighton za 1,5 mln euro. Dla reprezentacji Polski rozegrał dotąd 35 spotkań i strzelił dwie bramki.