Holandia rywalem w eliminacjach. Kiedy Polska zagra z Holandią?

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Holandia rywalem Polski w eliminacjach

Reprezentacja Polski wyczekiwała poznania ostatniego rywala w eliminacjach do mistrzostw świata. Miał nim zostać przegrany dwumeczu Hiszpania – Holandia w ćwierćfinale Ligi Narodów. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 2-2, co zwiastowało wielkie emocje przed rewanżem. Tam również nie brakowało zwrotów akcji i wspaniałych momentów. W regulaminowym czasie gry padł wynik 2-2, więc o rozstrzygnięciu miała zadecydować dogrywka. W dodatkowym czasie obie ekipy dołożyły po jednym golu, więc przystąpiły do konkursu jedenastek. Po stronie Hiszpanów pomylił się Lamine Yamal, ale to Holendrzy wykonywali rzuty karne gorzej. Pudła Noa Langa oraz Donyella Malena przesądziły o zwycięstwie hiszpańskiej kadry. Holandia odpadła z turnieju i trafiła do eliminacyjnej grupy z Polską, Maltą, Litwą oraz Finlandią.

Kiedy mecz Holandia – Polska?

Reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią na wyjeździe w ramach 5. kolejki eliminacji – w niedzielę 7 września. Do rewanżu dojdzie natomiast w piątek 14 listopada. Gospodarzem meczu 9. kolejki będą Biało-Czerwoni.

