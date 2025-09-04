Polska zapunktowała w Rotterdamie. Urban zdradził taktyczne tajemnice

Reprezentacja Polski zremisowała w czwartkowym meczu z Holandią (1:1) w ramach eliminacji do MŚ 2026. Po spotkaniu na pomeczowej konferencji prasowej Jan Urban wprost opowiedział o strategii na Oranje i ustawieniu drużyny.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban skomentował mecz Holandia – Polska

Reprezentacja Polski po czterech rozegranych spotkaniach w eliminacjach do mistrzostw świata ma na swoim koncie siedem punktów. W czwartkowy wieczór Biało-czerwoni, skazywani na porażkę w Rotterdamie na słynnym De Kuip, zremisowali z Holandią (1:1). Po meczu selekcjoner polskiej drużyny zachowywał jednak realizm, dzieląc się swoimi uwagami na pomeczowej konferencji prasowej.

– Zwykle największe zmęczenie przychodzi po godzinie gry i wtedy chcieliśmy dokonać zmian. Udało nam się również uniknąć kartek. Jeśli chodzi o plan taktyczny – nie było potrzeby przeprowadzania skomplikowanej analizy Holendrów. Trzeba było być przygotowanym na kilka sytuacji: piłki za plecy, szybka faza przejściowa oraz wrzutki na drugi słupek. Holendrzy są znakomitym zespołem, ale wiedzieliśmy, że musimy zabrać im przestrzeń, by jak najmniej mogli rozpędzić się z piłką – mówił Jan Urban.

– Nasze fazy po odbiorze piłki również wyglądały nieźle, choć czasem zabrakło ostatniego podania, aby stworzyć dobrą sytuację bramkową. Na tle takiego przeciwnika można wiele rzeczy próbować, i nie jest to łatwe, ale w wielu momentach udało nam się to zrobić – dodał selekcjoner.

Trener o strategii Biało-czerwonych na Finlandię

Urban wypowiedział się także na temat strategii na mecz przeciwko Oranje, starając się zachować element tajemnicy w kontekście tego, jak jego drużyna może zagrać w najbliższą niedzielę z Finlandią.

– W tym meczu graliśmy taktyką 3-4-2-1. Co do przyszłych spotkań – nie wiem jeszcze, czy w meczu z Finlandią znów zagramy trójką w obronie. Będzie to zależało od kondycji i zdrowia zawodników. Spotkanie z Finlandią będzie zupełnie inne. Dzisiaj Holandia miała dużo do stracenia, a my mieliśmy sporo do zyskania – podkreślił Urban.

W drugiej połowie z powodu urazu z boiska zszedł Przemysław Wiśniewski. Selekcjoner odniósł się także do jego stanu zdrowia:

– Co do zdrowia Przemysława Wiśniewskiego – miał wcześniej uraz łydki, który zaczął mu dokuczać. Dlatego został zmieniony, ale nie była to poważna kontuzja. Mamy znakomitych lekarzy i fizjoterapeutów, którzy doprowadzą wszystkich do pełnej dyspozycji – przekonywał były szkoleniowiec Górnika Zabrze.

Już w najbliższą niedzielę Biało-czerwoni rozegrają kolejne spotkanie. Zmierzą się w roli gospodarza z Finlandią na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie.

