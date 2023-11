fot. Imago/Mateusz Wlodarczyk Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Reprezentacja Polski gra w piątek ostatni mecz eliminacji do Mistrzostw Europy

Szanse na bezpośredni awans na Euro są tylko iluzoryczne

Zbigniew Boniek skrytykował postawę Biało-Czerwonych w tych eliminacjach

Reprezentacja Polski się kompromituje

Reprezentacja Polski ma tylko iluzoryczne szanse na bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy. W piątek musi pokonać Czechy, a później liczyć, że stracą oni punkty z Mołdawią. Jednocześnie Mołdawia nie może wcześniej wygrać z Albanią, gdyż w przeciwnym razie taki scenariusz dałby jej awans na Euro.

Mizerne wyniki w eliminacjach doprowadziły do rozstania z Fernando Santosem. Jego następcą został Michał Probierz, który również nie zaczął swojej przygody z seniorską kadrą po myśli. Zbigniew Boniek nie ma wątpliwości, że brak awansu na Mistrzostwa Europy byłby skandalem, biorąc pod uwagę łatwą grupę eliminacyjną Biało-Czerwonych.

– Jeśli nie pojedziemy na EURO, to trzeba będzie powiedzieć wprost: eliminacje zostałyby przegrane w sposób haniebny! I to nie jest tak, że nie pojedziemy na turniej i koniec. Nie, to zawsze ma szersze konsekwencje. Pod wieloma względami. Jak mówię, PZPN nie ma wpływu na to, co się dzieje przez 90 minut na boisku, ale na całą otoczkę wokół drużyny już tak. I jeśli nie będzie sukcesu, to związek też oberwie. Natomiast nie można oczywiście zdejmować odpowiedzialności z innych. Jeśli się nie uda, to będę miał pretensje do piłkarzy i trenerów.

– Wydawało się, że mamy grupę jak najbardziej do przejścia, ale zaraz się może okazać, że spieprzyliśmy te eliminacje koncertowo. Trudno więc być zadowolonym w tym momencie. No, ale… poczekajmy. Czesi to solidny zespół, choć to nie jest wielka drużyna. Poza tym, grając z nami, będą mieli z tyłu głowy, że został im jeszcze jeden mecz. My zróbmy swoje, po prostu wygrajmy – mówi były prezes PZPN.

