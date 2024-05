fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Barcelona i Arsenal stoczą bój o tych samych pomocników

Xavi Hernandez pragnie, aby Barcelona tego lata sprowadziła pomocnika z najwyższej półki. Na dobrą sprawę, wciąż nie udało jej się zastąpić Sergio Busquetsa piłkarzem o odpowiedniej jakości, bowiem transfer Oriola Romeu okazał się kompletną klapą. Na szczycie listy życzeń szkoleniowca Blaugrany widnieje nazwisko Martina Zubimendiego. Jedną z opcji jest także Amadou Onana, który błyszczy już w drugim kolejnym sezonie dla Evertonu.

Poważną przeszkodą dla Barcelony jest natomiast kwestia finansowa. Z uwagi na swoje problemy, przeprowadzenie tak kosztownych transferów stoi pod znakiem zapytania. Aby ściągnąć piłkarza za duże pieniądze, najpierw musi znaleźć fundusze, czyli sprzedać kilku swoich graczy. Niepewną sytuację Dumy Katalonii może za to wykorzystać Arsenal, który nie musi się przygotować do sporych wydatków. Mikel Arteta również planuje wzmocnić środek pola, a co najciekawsze – ma na liście życzeń tych samych zawodników, co Xavi Hernandez. Kanonierzy są od pewnego czasu łączeni z Zubimendim, który niespecjalnie szykuje się do hitowego transferu. Onana jest dla nich autorytetem, podobnie zresztą jak dla Manchesteru United.

Czy Arsenal podbierze cele transferowe Barcelonie? Z pewnością szykuje się zacięta rywalizacja. Kanonierzy od dwóch sezonów zaciekle walczą o mistrzostwo Anglii, więc gwarantują swoim nowym piłkarzom nie tylko wysokie zarobki, ale też konkretny poziom sportowy.

