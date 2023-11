fot. Imago/Adam Starszynski / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kapitańska opaska powróciła na ramię Roberta Lewandowskiego

Napastnik po wyleczeniu kontuzji wrócił do reprezentacji Polski

Radosław Kałużny krytykuje jego postawę jako lidera kadry

Lewandowski unika problemów

Postawa Roberta Lewandowskiego jako kapitana reprezentacji Polski i jej lidera jest coraz częściej krytykowana przez kibiców i media. W rozmowie z “Przeglądem Sportowym” Radosław Kałużny zarzucił napastnikowi FC Barcelony, że ten dba przede wszystkim o swój wizerunek, a publicznie pojawia się jedynie w dobrych momentach.

– W każdej dyskusyjnej sprawie, a przede wszystkim takiej, która mogłaby się na nim położyć cieniem, on nic nie widział, nie wiedział i niczego nie słyszał. Premie za mistrzostwa świata? Nic nie słyszał. Nie podał ręki trenerowi Barcy po niedawnym meczu? Nie zauważył go. Teraz nie przybił piątki młodszemu koledze? Oczywiście nie dostrzegł go. Po wtopie w meczu obecnych eliminacji w Mołdawii Robert przepadł. Wiadomo – koledzy przegrali, a nie on.

– Raz nabrał odwagi, gdy w wywiadzie zbeształ Łukasza Skorupskiego za to, że ten zdradził kulisy afery premiowej. Wcale bym się nie zdziwił, że za jakiś czas Robert przyzna, że żartował z atakiem na Skorupskiego, że nie usłyszał, o co i o kogo go zapytano. Mamy wyrachowanego kapitana, który wychodzi w świetle reflektorów, wyłącznie jeśli dobrze się dzieje – mówi Kałużny.

Czy Robert Lewandowski jest dobrym kapitanem reprezentacji Polski? Tak 0% Nie 100% 9 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Zobacz również: Tetrycy omawiają: Skandaliczne zachowanie policji przed Legia – Lech [WIDEO]