Manchester United pożegnał już Raphaela Varane'a i kontynuuje przebudowę defensywy. Na Old Trafford tego lata może zawitać Jarrad Branthwaite. Czerwone Diabły są gotowe zapłacić za niego wielkie pieniądze.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jarrad Branthwaite

Manchester United wycenił Branthwaite’a

Manchester United zamierza latem dość poważnie przebudować defensywę. Z Old Trafford pożegnał się już Raphael Varane, którego kontrakt nie został przedłużony. Pod znakiem zapytania wciąż stoi przyszłość takich graczy, jak Harry Maguire czy Jonny Evans. Ten pierwszy nie godzi się na rolę rezerwowego, dlatego w przypadku planów związanych z zesłaniem go na ławkę, będzie dążył do zmiany klubu.

Czerwone Diabły chcą sprowadzić partnera dla Lisandro Martineza, który utworzy z nim duet podstawowych stoperów. Na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło się w mediach wielu kandydatów, takich jak Jean-Clair Todibo, Gleison Bremer czy Leny Yoro. Wydaje się jednak, że władze angielskiego giganta wytypowały Jarrada Branthwaite’a, który uchodzi za priorytet.

Defensor Evertonu rozgrywa bardzo dobry sezon i udowadnia, że jest gotowy na dołączenie do ekipy z czołówki Premier League. W wieku 21 lat jest prawdziwym liderem formacji obronnej w swojej drużynie, co zaimponowało nie tylko skautom Manchesteru United.

Czerwone Diabły są gotowe, aby złożyć pierwszą ofertę. Ma ona wynieść aż 55 milionów funtów. Na tyle zdaniem “Daily Mail” wyceniony został cel transferowy. Everton oczekiwał do tej pory wyższej kwoty, sięgającej aż 80 milionów funtów. Nie wiadomo, jak zareaguje na nadchodzącą propozycję Manchesteru United.

