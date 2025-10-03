Brzęczek ogłosił powołania. Urbański wrócił do młodzieżówki

Reprezentacja Polski do lat 21 w październiku rozegra dwa mecze. Jerzy Brzęczek ogłosił listę powołanych zawodników. W kadrze znalazł się m.in. Kacper Urbański z Legii Warszawa.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Reprezentacja Polski U21 – powołania na październikowe zgrupowanie

Reprezentacja Polski do lat 21 w październiku zagra kolejne dwa spotkania w ramach eliminacji Mistrzostw Europy 2027. We wrześniu Biało-Czerwoni odnieśli dwa cenne zwycięstwa. W Krakowie pokonali Macedonię Północną (3:0), a kilka dni później wygrali na wyjeździe z Armenią (4:0). Warto dodać, że było to pierwsze zgrupowanie pod wodzą nowego selekcjonera – Jerzego Brzęczka.

W piątek (3 października) Jerzy Brzęczek ogłosił listę zawodników powołanych na najbliższe zgrupowanie. Tym razem nasza młodzieżówka zmierzy się z Czarnogórą (10 października) oraz na wyjeździe ze Szwecją (14 października). W kadrze znalazło się 23 piłkarzy.

W porównaniu z poprzednim zgrupowaniem powołanie otrzymało kilku nowych graczy. Tym razem z orzełkiem na piersi będą mieli szanse wystąpić: Kacper Urbański z Legii Warszawa, Tommaso Guercio ze Śląska Wrocław i Adrian Przyborek z Pogoni Szczecin.

Wśród powołanych znalazł się Oskar Pietuszewski, czyli jeden z najlepszych reprezentantów podczas ostatniego zgrupowania. We wrześniu w dwóch meczach zdobył 3 gole i zaliczył asystę. Są również tacy gracze jak: Marcel Reguła, Mateusz Kowalczyk czy Sławomir Abramowicz.

Powołania do reprezentacji Polski U21 na październikowe zgrupowanie:

Bramkarze: Abramowicz, Łubik, Bobek

Obrońcy: Gurgul, Drapiński, Krajewski, Guercio, Matysik, Potulski, Kutwa, Luberecki

Pomocnicy: Pieńko, Kozubal, Kowalczyk, Urbański, Duda, Faberski, Przyborek, Reguła, Kocaba

Napastnicy: Bogacz, Kuziemka, Pietuszewski