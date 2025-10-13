Boniek jest pewny. „Gdyby nie to, gralibyśmy o awans”

09:43, 13. października 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Zbigniew Boniek (X)

Zbigniew Boniek nie ma wątpliwości. Polska miała szanse na bezpośredni awans. Dlaczego je straciła? Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zna przyczyny niepowodzenia naszej reprezentacji.

Zbigniew Boniek
Andrew Surma/ PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek: dlatego już nie gramy o awans

Reprezentacja Polski po sześciu spotkaniach zajmuje drugie miejsce w grupie G kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Podopieczni Jana Urbana w niedzielę pokonali Litwę i powiększyli swój dorobek do 13 punktów. Do liderującej Holandii Biało-Czerwoni tracą trzy oczka. Z Oranje zmierzą się 14 listopada.

Bilans bramkowy naszej kadry to 10:4, natomiast ekipa Ronalda Koemana strzeliła 22 gole i straciła tylko 3. To oznacza, że „zwykłe” zwycięstwo niewiele zmienia, czego jest świadomy Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN-u pokusił się o krótki komentarz na portalu X.

– I pomyśleć, że w tej słabej grupie, gdyby nie było kończenia kariery przez Roberta Lewandowskiego, gdyby nie było gadki o garniturach, gdyby nie było ciągłego galimatiasu, mecz z Holandią byłby o awans do Mundialu – przyznał Boniek.

Obie drużyny czekają jeszcze dwa mecze, w tym jeden bezpośredni. Natomiast w ostatniej kolejce kwalifikacji Polacy zmierzą się z Maltą, natomiast Holandię czeka pojedynek z Litwą.

