Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho jednak nie odejdzie z Fenerbahce?

Fenerbahce pod wodzą Jose Mourinho zamknie sezon na 2. lokacie. Ekipa Sarı Kanaryalar, czyli Żółtych Kanarków, przegrała walkę o mistrzostwo Turcji z lokalnym rywalem, Galatasaray. W krajowym pucharze podopieczni Portugalczyka dotarli tylko do ćwierćfinału, natomiast przygodę Ligą Europy zakończyli już na etapie 1/8 finału.

Wszystko wskazywało na to, że z powodu niezadowalających wyników Mourinho pożegna się z Fenerbahce po zakończeniu tego sezonu, a więc na rok przed wygaśnięciem kontraktu. The Special One był łączony między innymi z reprezentacją Portugalii. Jednak najnowsze doniesienia sugerują, że w sytuacji 62-latka nastąpił zwrot akcji.

Zgodnie z informacjami, których źródłem jest ESPN, Mourinho wypełni umowę i pozostanie w Stambule przynajmniej do 30 czerwca 2026 roku. Portugalczyk do tej pory zanotował 55 meczów za sterami Fenerbahce – 34 z nich wygrał, 9 przegrał, a 12 zakończyło się remisem.