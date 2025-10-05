Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Messi rozpędzony. Co za mecz!

Chociaż Leo Messi w futbolu zdobył już wszystko, nie daje tego po sobie poznać. Ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki, czterokrotny triumfator Ligi Mistrzów i mistrz świata z 2022 roku nadal cieszy się grą. W nocy z soboty na niedzielę reprezentant Argentyny znowu zachwycił kibiców. Inter Miami pokonał New England Revolution, a 38-latek, dzięki kolejnemu kapitalnemu występowi, zapisał się w historii.

Inter wygrał 4:1, a Messi popisał się hat-trickiem asyst. To po jego zagraniach do siatki trafiali Tadeo Allende (dwa razy) i Jordi Alba. W ten sposób Argentyńczyk przekroczył barierę 100 goli i asyst w barwach ekipy z Florydy. Uczynił to w zaledwie 80 spotkaniach.

Były zawodnik Barcelony i Paris Saint-Germain zdobył już 66 bramek i zapisał na swoim koncie 37 ostatnich podań w koszulce The Herons. Tylko w tym sezonie Messi aż 40 razy bezpośrednio uczestniczył w akcji, która zakończyła się trafieniem. Jego dorobek to 24 gole i 16 asyst.

Another landmark in a historic season for Lionel Messi. 🐐 pic.twitter.com/MzodL8KTRK — Major League Soccer (@MLS) October 5, 2025

Obecny kontrakt napastnika obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku. Wszystko wskazuje na to, że wychowanek Blaugrany zwiąże się z Interem nową, wieloletnią umową.