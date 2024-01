Vinicius Junior to pierwszy Brazylijczyk w historii Realu Madryt, któremu udało się zdobyć hat-tricka w El Clasico - podaje portal statystyczny Squawka. Skrzydłowy został bohaterem Królewskich w finale Superpucharu Hiszpanii kompletując trzy gole w nieco ponad pół godziny.

IMAGO / Irina R. Hipolito Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior trzykrotnie trafił do siatki w meczu przeciwko Barcelonie

Skrzydłowy z Kraju Kawy tym samym zapisał się w historii Realu Madryt

23-latek jest pierwszym Brazylijczykiem, który ustrzelił hat-tricka dla Królewskich w Klasyku

Vinicius Junior zapisał się w historii Realu Madryt

Real Madryt rozgromił Barcelonę w finale Superpucharu Hiszpanii, który w niedzielę wieczorem rozegrano w Arabii Saudyjskiej. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4:1 dla Los Blancos, a autorem trzech bramek dla Królewskich był Vinicius Junior.

Lewoskrzydłowy tym samym przeszedł do historii klubu ze stolicy Hiszpanii. 23-latek stał się bowiem pierwszym Brazylijczykiem, który zdobył hat-tricka dla Realu Madryt w El Clasico – donosi portal statystyczny “Squawka”. Co ciekawe, ani Ronaldo Nazario, ani Cristiano Ronaldo nie trafili trzy razy do siatki w meczu przeciwko Dumie Katalonii.

Vinicius Junior na Santiago Bernabeu przeprowadził się w 2018 roku. Los Merengues zapłacili za niego 45 milionów euro, co okazało się wspaniałą inwestycją.