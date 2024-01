Trudne chwile Polaka w Szkocji. Znów trafił na ławkę

IMAGO / Vagelis Georgariou Na zdjęciu: Maik Nawrocki

Maik Nawrocki walczy o pierwszy skład Celticu

Polak grał w wyjściowej jedenastce pod nieobecność lidera defensywy

W sobotnim meczu z Ross County Nawrocki wrócił już na ławkę

Nawrocki znów rezerwowym. Latem odejdzie?

Obecna sytuacja nie jest łatwa dla Maika Nawrockiego. Polski defensor trafił do Celticu latem z Legii Warszawa i zakładał z pewnością regularną grę w pierwszym składzie. Nic jednak nie wskazuje na to, by w Glasgow mógł liczyć na podstawową jedenastkę.

W pierwszej części sezonu Nawrocki wypadł na niemal cztery miesiące z powodu urazu. Do składu wrócił na przełomie nowego roku, gdy Celtic opanowała plaga kontuzji w defensywie. Polak wszedł z ławki podczas derbów z Rangers i spisał się solidnie. Później zagrał też w dwóch innych meczach. Polaka chwalił sam menedżer Brendan Rodgers mówiąc, że docenia ciężką pracę defensora na treningach.

W tym tygodniu do zdrowia wrócił już lider zespołu, Cameron Carter-Vickers i to on pojawił się w sobotę w wyjściowym składzie. Amerykanin tworzy zgrany duet stoperów z Liamem Scalesem i nic nie wskazuje na to, by Rodgers zmienił w tej sprawie swoje zdanie.

Nawrocki pojawił się w sobotę na boisku z ławki w 64. minucie, bo Carter-Vickers nie był jeszcze w pełni sił na półtoragodzinny występ. Pozostaje pytanie czy w dłuższej perspektywie Polaka zadowoli rola zmiennika? Wygląda na to, że 22-latek nie zagra do końca sezonu w wielu meczach – chyba, że drużynę dotkną znów kontuzje.

Daily Record spekuluje, że Nawrocki może być jednym z piłkarzy, którzy odejdą latem z Celtic Park. Innym defensorem, który także może opuścić Glasgow jest Szwed Gustaf Lagerbielke.

Rocky, jak nazywają Polaka w Celticu, kosztował klub 5 milionów euro.

