Trener Porto ujawnił. Wtedy Kiwior wróci do gry

17:04, 21. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  FC Porto

Jakub Kiwior w starciu ze Sportingiem doznał urazu mięśniowego. Reprezentant Polski opuścił już mecz z Nacionalem. Kiedy wróci do gry? Trener Porto ujawnił datę.

Jakub Kiwior
ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior bliski powrotu na boisko

Porto w meczu ze Sportingiem nie tylko straciło punkty, ale także aż trzech piłkarzy. Urazów doznali Samu Aghehowa, Martim Fernandes i Jakub Kiwior. Kontuzja hiszpańskiego napastnika okazała się na tyle poważna, że w tym sezonie już nie obejrzymy go na boisku. Natomiast problemy obrońców już niedługo dobiegną końca.

Portugalczyka i reprezentanta Polski zabrakło w kadrze na rywalizację z Nacionalem. Kiedy wspomniany duet wróci do gry? Francesco Farioli na konferencji poprzedzającej starcie z Rio Ave poinformował, że Fernandes i Kiwior nie wystąpią w tym spotkaniu. Jednak już w następnym pojedynku, a więc 27 lutego, będą do dyspozycji szkoleniowca. Na Estadio do Dragao pojawi się Arouca.

Włoski trener Smoków przyznał, że nie zamierza ryzykować zdrowiem defensorów. Porto w najbliższym czasie czekają dwa istotne mecze – 3 marca lider Liga Portugal zmierzy się ze Sportingiem w półfinale krajowego pucharu, natomiast pięć dni później Dragões czeka wyjazd do Lizbony. W 25. kolejce ligowych zmagań dojdzie do hitowego starcia z Benficą.

