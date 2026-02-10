Fatalne wieści dla Porto! Poważny uraz gwiazdy i koniec marzeń o MŚ

Porto potwierdza - Samu Aghehowa w meczu ze Sportingiem doznał poważnej kontuzji. Reprezentant Hiszpanii niemal na pewno nie wystąpi na tegorocznych Mistrzostwach Świata.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Samu Aghehowa

Porto traci napastnika!

W hitowym spotkaniu na szczycie Liga Portugal padł remis – FC Porto podzieliło się punktami ze Sportingiem. Smoki wyszły na prowadzenie za sprawą trafienia Sekou Fofany, natomiast do wyrównania doprowadził Luis Suarez. Gospodarze nie tylko stracili niemal pewne zwycięstwo, ale także kilku zawodników. Jednym z nich jest Samu Aghehowa.

– Samu, który został zmieniony w przerwie meczu z Sportingiem (1-1), doznał skręcenia prawego kolana z uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego. Hiszpański piłkarz zostanie ponownie zbadany przez dział medyczny FC Porto w najbliższych dniach – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Boletim clínico: Samu

Internacional espanhol sofreu uma entorse no joelho▶ https://t.co/GjbkspxODc pic.twitter.com/QI1txQQ6Or — FC Porto (@FCPorto) February 10, 2026

Tak poważny uraz oznacza właściwie tylko jedno – napastnik właśnie zakończył sezon. Chociaż 21-latek zrobi wszystko, by pojechać na Mistrzostwach Świata 2026, to jeżeli będzie musiał poddać się operacji, powołanie na turniej jest wykluczone.