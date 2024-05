EThamPhoto / Alamyat Zurich). Na zdjęciu: Złota Piłka

Messi z dziewiątą Złotą Piłką, a Bellingham wygra w tym roku?

Złota Piłka to najbardziej prestiżowa nagroda, która funkcjonuje w piłce nożnej. Nie ma ważniejszego wyróżnienia niż wygranie plebiscytu organizowanego od 1956 roku przez “France Football”. W ostatnich latach ranking ten został wprost zdetronizowany przez dwóch graczy, chodzi mianowicie o Cristiano Ronaldo oraz Lionela Messiego. Obaj w sumie mogą pochwalić się aż 13 statuetkami.

Teraz jednak – dzięki nowoczesnej technologii – udało się wskazać zwycięzców Złotej Piłki aż do 2038 roku. Sztuczna inteligencja poproszona przez portal “Football Archive” na platformie X (dawniej Twitter) o wyłonienie zwycięzców tego plebiscytu przewiduje, że do tego roku aż 12 różnych piłkarzy zostanie wybranych najlepszymi piłkarzami świata.

Ciekawe nazwiska na liście

Co może zaskakiwać, to fakt, że według tego przewidywania w 2026 roku Ballon d’Or zgarnie Lionel Messi. Problem polega jednak na tym, że fenomenalny Argentyńczyk będzie miał wówczas 39 lat. Co więcej, Al wskazuje na to, że w roku 2031 oraz 2035 zwycięży Evan Ferguson, czyli obecny napastnik Brighton. Dość prawdopodobne – a już z pewnością nie aż tak mocno abstrakcyjne, jak poprzednie – wydaje się wyłonienie zwycięzcy tegorocznej edycji; ma nim zostać Jude Bellingham. Ostatni w klasyfikacji jest również gracz Realu Madryt, a mianowicie Arda Guler.

🚨 AI (Artificial Intelligence) has predicted the Ballon d'Or winners until the year 2038.



📸 @FootballArch_ pic.twitter.com/OyTzKZJGYx — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 28, 2024

Na liście znajdują się jeszcze Erling Haaland, Kylian Mbappe – on dwukrotnie – Phil Foden, Gavi, Vinicius Junior, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Lamine Yamal – dwa razy z rzędu.

