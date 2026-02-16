Sterling podpisał kontrakt z Feyenoordem, ale nie może trenować. Oto powód

Raheem Sterling kilka dni temu podpisał kontrakt z nowym klubem. Anglik związał się z Feyenoordem Rotterdam. Jak donosi serwis nos.nl skrzydłowy nie może trenować w Holandii, ponieważ nie dostał pozwolenia na pracę.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

Sterling nie dostał pozwolenia na pracę w Holandii

Raheem Sterling w przeszłości był gwiazdą Liverpoolu, Manchesteru City, Chelsea i Arsenalu. Ostatnie miesiące są dla niego jednak bardzo trudne, ponieważ Kanonierzy po powrocie piłkarza z wypożyczenia zupełnie odstawili go na boczny tor. 31-latek nie zagrał w ani jednym meczu w sezonie 2025/2026. Ostatni raz na boisku pojawił się w maju ubiegłego roku w ligowym starciu z Southampton.

W efekcie kontrakt Sterlinga z Arsenalem został rozwiązany za porozumieniem stron. Reprezentant Anglii nie był długo bezrobotny, ponieważ szybko znalazł nowego pracodawcę. Dwa dni temu związał się kontraktem z Feyenoordem Rotterdam.

Z informacji serwisu nos.nl wynika, że Sterling nie może obecnie trenować z resztą zespołu w Holandii. Wszystko przez problemy z uzyskaniem pozwolenia na pracę. Feyenoord, aby pomóc zawodnikowi, wyszedł z inicjatywą zorganizowania krótkiego obozu w Belgii. Robin van Persie potwierdził, że drużyna uda się tam na kilka dni, a Sterling będzie mógł wtedy wziąć udział w zajęciach.

Co ciekawe, kontrakt Sterlinga z Feyenoordem obowiązuje tylko do końca sezonu. Anglik zarobi przez ten czas mniej niż milion euro. Drużyna z Rotterdamu zajmuje obecnie 2. miejsce w Eredivisie. Do końca rozgrywek pozostało jedenaście spotkań.