Sterling znalazł nowy klub. Zagra z reprezentantem Polski

Raheem Sterling rozwiązał kontrakt z Chelsea, zostając wolnym zawodnikiem na rynku transferowym. Anglik znalazł już nowy klub. Jak podaje Fabrizio Romano, skrzydłowy zagra w Feyenoordzie. Piłkarzem holenderskiego zespołu jest Jakub Moder.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

Sterling podpisał kontrakt z Feyenoordem. Zagra razem z Moderem

Pod koniec stycznia z Londynu nadeszła niespodziewana informacja. Raheem Sterling rozwiązał kontrakt z Chelsea za porozumieniem stron i został wolnym zawodnikiem na rynku transferowym. 31-latek był związany z The Blues od 2022 roku z przerwą w sezonie 2024/2025 na występy w Arsenalu. Wcześniej bronił także barw dwóch innych czołowych drużyn w Anglii – Liverpoolu i Man City.

Na brak zainteresowania podczas szukania nowego klubu nie mógł narzekać. Pojawiały się doniesienia m.in. o ofertach z Serie A, gdzie myślało o nim Napoli. Ostatecznie skrzydłowy nie zagra w lidze TOP5 w Europie, ponieważ dokonał innego wyboru.

Z informacji Fabrizio Romano wynika, że Sterling zdecydował się na dość zaskakujący kierunek, jakim jest Holandia. Nowym klubem 82-krotnego reprezentanta kraju został Feyenoord Rotterdam. W Eredivisie będzie grał w jednym zespole z Jakubem Moderem.

Zanim jednak Sterling pojawi się na boisku, może minąć trochę czasu. W tym sezonie nie zagrał w ani jednym spotkaniu. Po raz ostatni wziął udział w oficjalnym meczu 25 maja 2025 roku w starciu Arsenal – Southampton w 38. kolejce Premier League.

Nowy pracodawca Sterlinga, czyli Feyenoord zajmuje 2. miejsce w tabeli. Ich strata do lidera, czyli PSV Eindhoven wynosi aż 17 punktów, przez co szanse na zdobycie mistrzostwa Holandii graniczą z cudem. Trenerem drużyny jest Robin van Persie.