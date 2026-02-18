Rybus upomniał się o Rosję. Tym razem chodzi o powrót na mundial

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Maciej Rybus

Rybus zabrał głos i znów szokuje

Maciej Rybus swego czasu uważany był za bardzo ważne ogniwo reprezentacji Polski. Lewy obrońca lub też wahadłowy jednak przez liczne kontuzje sporo czasu stracił na leczeniu, przez co ominął chociażby Euro 2016. Kilka lat później jednak, gdy piłkarsko był już bliżej zakończenia kariery, zdecydował się pozostać w Rosji po jej ataku na Ukrainę. Ta decyzja wówczas ostatecznie przekreśliła jego drogę do kadry, a w oczach wielu stracił cały swój dotychczasowy wizerunek.

W ostatnim czasie Rybus znów jednak uaktywnił się w wypowiedział medialnych i tym razem odpowiedział na dość ekscentryczne pytanie o ewentualny mecz reprezentacji Polski z… reprezentacją Federacji Rosyjskiej. I tak, jak zaskakiwać nie może pierwsza część tej wypowiedzi, to jednak druga o tym, że dobry byłby powrót reprezentacji agresora na mundial już może jednak szokować. Wciąż szokować, bo przecież 36-latek znany jest ze słów i czynów, które dalekie były od potępiania działań reżimu.

– Nie ma szans, żeby reprezentacja Rosji zagrała z kadrą Polską w najbliższym czasie. Sami zobaczcie, z kim grają Rosjanie. Nie mogę nazwać Mali i Gwatemali słabymi reprezentacjami, ale lepiej byłoby gdyby reprezentacja Rosji grała z uczestnikami Mistrzostw Świata – stwierdził Maciej Rybus w rozmowie z rosyjskim serwisem „sportsdaily.ru„.

