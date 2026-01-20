Grał z Ronaldo, rywalizował z Messim. Carvajal porównuje legendy

Cristiano Ronaldo i Lionel Messi często są ze sobą porównywani. Tymczasem ostatnio na temat obu zawodników kilka zdań wyraził Dani Carvajal, cytowany przez Barca Worldwide.

fot. Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo i Lionel Messi

Dani Carvajal o różnicach między Ronaldo i Messim

Cristiano Ronaldo obecnie broni barw Al-Nassr. Z kolei Lionel Messi reprezentuje Inter Miami. Z każdym z tych zawodników miał okazję grać Dani Carvajal, który ostatnio podzielił się ciekawymi przemyśleniami na temat obu piłkarzy.

– Messi to zawodnik, który stwarza mnóstwo sytuacji. Ma doskonałą wizję boiska, znakomitą kontrolę nad piłką i świetne podania – przekonywał 52-krotny reprezentant Hiszpanii, cytowany przez Barca Worldwide.

– Lionel jest bardzo dobry w znajdowaniu wolnych przestrzeni, natomiast zaletą Cristiano Ronaldo jest szybkie wchodzenie w pole karne przeciwnika – zaznaczył Dani Carvajal.

Najważniejszym sukcesem argentyńskiego zawodnika jest zdobycie mistrzostwa świata w 2022 roku. Messi ma również na swoim koncie triumf w Copa América oraz cztery zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Piłkarz może się także pochwalić dziesięcioma mistrzostwami Hiszpanii i wieloma krajowymi pucharami.

Portugalczyk natomiast przede wszystkim sięgnął po mistrzostwo Europy w 2016 roku. Na koncie Cristiano Ronaldo jest również triumf w Lidze Narodów UEFA oraz pięć zwycięstw w Lidze Mistrzów. Do tego dochodzą mistrzostwa krajowe zdobywane w różnych ligach oraz liczne krajowe puchary.

Dani Carvajal to piłkarz, który miał okazję grać w jednym zespole z Cristiano Ronaldo, gdy obaj reprezentowali barwy Los Blancos. Hiszpan mógł jednocześnie występować jako rywal przeciwko Messiemu, który przez wiele lat był liderem FC Barcelony.