Raków przed historycznym wyzwaniem. Papszun nie ukrywał emocji

22:04, 1. października 2025 23:03, 1. października 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Raków Częstochowa

Raków Częstochowa rozegra w czwartek swoje premierowe spotkanie w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. Przed starciem z Universitateą Craiova wypowiedział się trener Marek Papszun.

Marek Papszun
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun przed spotkaniem Raków Częstochowa – CS Universitatea Craiova

Raków Częstochowa w miniony weekend pokonał Widzew Łódź (1:0), dzięki czemu odżyły nadzieje, że ten sezon dla Medalików nie musi być stracony. Wicemistrzowie Polski w dobrych nastrojach podejdą do rywalizacji z CS Universitateą Craiova, która będzie ich rywalem w Lidze Konferencji. Przed tym starciem swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec czerwono-niebieskich.

– To mój pierwszy mecz w fazie ligowej. Nie czuję się jednak debiutantem, choć oczywiście czuć rangę tego spotkania. Cieszę się, że mogę tu być i nie mogę doczekać się meczu. To nie jest codzienność. Raków po raz drugi w historii gra w fazie zasadniczej europejskich pucharów. To nagroda za poprzedni sezon i za wysiłek w eliminacjach, gdzie pokonaliśmy trzy przeszkody. Chcemy jednak więcej. Jutro walczymy o zwycięstwo – przekonywał Marek Papszun na przedmeczowej konferencji prasowej.

Kontuzja Arsenicia otworzyła drzwi dla Struskiego

Szkoleniowiec częstochowian ujawnił jednocześnie, że w kadrze Medalików na Ligę Konferencji znalazł się ostatecznie Karol Struski.

– Regulamin pozwala na zmianę zawodnika, jeśli kontuzja innego potrwa dłużej niż 60 dni. Rozmawiałem z Karolem. Wraca do drużyny z odpowiednim nastawieniem i właściwą postawą. Wszyscy żałujemy kontuzji Zorana Arsenicia, ale cieszę się, że Karol może być do dyspozycji. Pokazał już w meczu w Łodzi, że jest w formie. Liczę na niego, bo dziś każdy zawodnik w dobrej dyspozycji jest dla nas bardzo cenny – zaznaczył Papszun.

Raków przed historycznym wyzwaniem. Papszun nie ukrywał emocji
Czwartkowe starcie częstochowianie rozegrają w Sosnowcu na ArcelorMittal Park. Początek meczu zaplanowano na godzinę 21:00.

