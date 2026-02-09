Porto - Sporting to absolutny hit 21. kolejki Liga Portugal. W meczu na szczycie padł remis. Są też gorsze wieści - kontuzji doznał jeden z reprezentantów Polski.

DiaEsportivo/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior i Pedro Goncalves (Porto - Sporting)

Porto traci punkty w ostatniej akcji

Gospodarze do rywalizacji na Estadio do Dragao przystępowali z pozycji lidera rozgrywek. Porto w 20 meczach zgromadziło 55 punktów i o cztery oczka wyprzedzało Sporting, a więc drugą najlepszą drużynę zmagań. W wyjściowej jedenastce Smoków znalazło się miejsce dla dwóch reprezentantów Polski. Natomiast Oskar Pietuszewski rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych.

Pierwsza połowa hitowego starcia przebiegła bez fajerwerków. Przynajmniej tych na murawie, ponieważ w 34. minucie sędzia musiał przerwać mecz z powodu zadymienia stadionu. Bez goli i celnych strzałów – tak zakończyła się premierowa odsłona rywalizacji w Porto.

W 63. minucie boisko opuścił Kiwior, który w jednej z interwencji doznał urazu mięśniowego. 25-latek musiał skorzystać z pomocy sztabu medycznego i został zmieniony przez Thiago Silvę.

🇵🇱 Jakub Kiwior w 63. minucie meczu FC Porto – Sporting CP opuścił boisko z powodu kontuzji. #PortuGOL pic.twitter.com/Bn9lBoTvER — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 9, 2026

Czternaście minut później kibice gospodarzy wznieśli ręce w geście triumfu. Po ogromnym zamieszaniu w polu karnym Sportingu drogę do siatki rywali znalazł Seko Fofana. Pomocnik wpisał się na listę strzelców już w swoim debiucie. Rui Silva miał piłkę na rękawicy, ale nie zdołał jej wybić z bramki. Nie uratowała go także analiza VAR.

𝐃𝐎 𝐂𝐙𝐓𝐄𝐑𝐄𝐂𝐇 𝐑𝐀𝐙𝐘 𝐒𝐙𝐓𝐔𝐊𝐀



Ile trzeba oddać strzałów z kilku metrów, żeby wpakować piłkę do siatki w klasyku ligi portugalskiej?



Fofana daje prowadzenie Porto ze Sportingiem. pic.twitter.com/7yxqDeG4kz — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 9, 2026

Porto nie utrzymało korzystnego wyniku. W doliczonym czasie gry Francisco Moura został trafiony futbolówkę w rękę, a sędzia podyktował jedenastkę dla gości. Naprzeciw Diogo Costy stanął Luis Suarez i zmarnował rzut karny, ale popisał się skuteczną dobitką. Oskar Pietuszewski nie pojawił się na murawie – w końcówce Francesco Farioli postawił na defensywę.

🤯 𝐍𝐈𝐄𝐒𝐀𝐌𝐎𝐖𝐈𝐓𝐄!



⏱️ W 100. minucie Sporting wyrównuje w Porto! Prawdziwy thriller na sam koniec meczu 😱🔥



🤝 Remis i status quo w tabeli zostaje zachowany! 📊⚽#PortuGOL pic.twitter.com/WtiTeOFZKc — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 9, 2026

Porto – Sporting 1:1 (0:0)

Fofana 76′ – Suarez 90+10′