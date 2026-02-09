Porto w 21. kolejce Liga Portugal zmierzy się ze Sportingiem. Znamy oficjalne składy na mecz na Estadio do Dragao. W wyjściowej jedenastce Smoków znalazło się miejsce dla dwóch Polaków.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek (Casa Pia - FC Porto)

Porto kontra Sporting. Dwóch reprezentantów Polski od pierwszych minut

Porto to lider rozgrywek. Smoki po 20 starciach mają na koncie 55 punków i o cztery oczka wyprzedzają… Sporting. Dzisiejsi rywale ekipy Francesco Fariolego zrobią wszystko, by tę stratę dzisiaj zmniejszyć. A od pierwszy minut to zadanie utrudniać będzie im polski duet.

Jakub Kiwior i Jan Bednarek znaleźli się w podstawowym składzie na zbliżającą się rywalizację na Estadio do Dragao. Natomiast Oskar Pietuszewski rozpocznie mecz na ławce rezerwowych i na boisku pojawi się w drugiej połowie.

Porto – Sporting: składy na mecz

Porto: Diogo Costa – Martim Fernandes, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Alberto Costa – Victor Froholdt, Gabri Veiga, Alan Varela – Borja Sainz, Samu Aghehowa, Pepe

Sporting: Rui Silva – Maximiliano Araujo, Goncalo Inacio, Ousmane Diomande, Ivan Fresneda – Morten Hjulmand, Francisco Trincao, Hidemasa Morita – Pedro Goncalves, Luis Suarez, Geny Catamo