Ronaldinho odwiedził Chorzów. Polacy lepsi od Brazylijczyków [WIDEO]

Polska wygrała z Brazylią w meczu pokazowym

W sobotni wieczór na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się mecz legend Polska – Brazylia. Spotkanie zostało rozegrane w ramach cyklu „Ronaldinho Show”, więc na boisku oczywiście nie zabrakło byłego gwiazdora Barcelony oraz Paris Saint-Germain. Oprócz niego po stronie ekipy z Kraju Kawy wystąpili także Helton, Roger Guerreiro czy Edmilson. Natomiast prowadzony przez Adama Nawałkę zespół Biało-Czerwonych reprezentowali między innymi Artur Boruc, Kamil Grosicki oraz Jakub Błaszczykowski.

Dzisiejsze zawody lepiej rozpoczęli Brazylijczycy, którzy w 27. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą bramki Diego Souzy. Na odpowiedź Polaków musieliśmy poczekać do drugiej połowy. W 65. minucie stan gry wyrównał Maciej Makuszewski, który był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku. Nie minęło piętnaście minut, a drużyna Ronaldinho ponownie trafiła do siatki – tym razem gola strzelił Andre Santos. Nasi rodacy grali jednak do końca i w 88. minucie wynik meczu na 2:2 ustalił nie kto inny jak Maciej Makuszewski.

Tak więc do rozstrzygnięcia spotkania potrzebny był konkurs jedenastek. W serii rzutów karnych lepsi okazali się Polacy, którzy wygrali 4:2 z Brazylijczykami. Bohaterem drużyny Biało-Czerwonych został stojący między słupkami Rafał Gikiewicz, który dwukrotnie popisał się skutecznymi paradami i tym samym zapewnił zwycięstwo gospodarzom pojedynku.

Polska kontra Brazylia. Kto grał w starciu legend?

Polskie Gwiazdy: Artur Boruc, Rafał Gikiewicz, Michał Żewłakow, Jakub Wawrzyniak, Krzysztof Mączyński, Kamil Wilczek, Łukasz Piszczek, Adam Kokoszka, Sławomir Peszko, Marcin Wasilewski, Łukasz Szukała, Jakub Błaszczykowski, Tomasz Jodłowiec, Paweł Brożek, Maciej Żurawski, Adrian Mierzejewski, Tomasz Frankowski, Igor Lewczuk.

Trener: Adam Nawałka

Drużyna Ronaldinho: Helton, Kleberson, Anderson Polga, Roberto de Assis Morreira, Carlos Gamarra, Amaral, Maicon Douglas Sisenando, Andre Santos, Edmilson Jose Gomes de Moraes, Ronaldinho Gaucho, Gabriel Gubela, Tassio Bertaccini, Rodrigo Costa, Roger Guerreiro, Diego Souza, Diguinho, Josue, Grafite, Aldair, Mauricio dos Santos.

Trener: Cleber Xavier

Polska – Brazylia 2:2 (0:1 w pierwszej połowie) [4:2 w rzutach karnych]

0:1 Diego Souza 27′

1:1 Maciej Makuszewski 65′

1:2 Andre Santos 79′

2:2 Maciej Makuszewski 88′

