Polak wybrany zawodnikiem meczu FC Porto! Ależ słowa

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Jan Bednarek piłkarzem meczu CD Nacional – FC Porto

W tym sezonie Polacy w FC Porto zawsze jak grają przynoszą sporo dobrych momentów. Tak było i tym razem, podczas kolejnego meczu zespołu w lidze portugalskiej. Choć w samym meczu zespół miał swoje problemy, to dzięki dobrej formie Jana Bednarka udało się pokonać ekipę CD Nacional 1:0.

Zwycięski gol na wagę bardzo ważnych kolejnych trzech punktów, a do tego dobra gra w defensywie, pozwoliła uzyskać środkowemu obrońcy reprezentacji Polski miano piłkarza meczu. Serwis „A Bola” przyznał Polakowi najwyższą notę spośród wszystkich piłkarzy. Dziennikarze z Portugalii docenili także po tym starciu Oskara Pietuszewskiego, choć do młodego skrzydłowego mieli więcej uwag.

– Mógł spudłować i nadal być najlepszym zawodnikiem FC Porto, imponująca była jego gra w obronie, w tym kluczowe wybicie piłki we własnym polu karnym w 70. minucie. Gol, piękny strzał głową, po którym ominął Witiego i wyskoczył wyżej niż Ze Vitor, był wisienką na torcie. Ale już wcześniej, w pierwszej połowie, sprawiał problemy defensywie Madeiry, wygrywając kilka główkowych strzałów w polu karnym, których jego koledzy z drużyny nie potrafili wykorzystać – ocenił Bednarka serwis „A Bola”, przyznając mu notę 8.

– Zaczął odważnie, atakując Nuneza w sytuacjach jeden na jeden, szukając linii końcowej i wbiegając do środka, co utrudniało grę obrońcy Nacionalu, który nie mógł przewidzieć, co zrobi młody zawodnik. Jednak za każdym razem, gdy podchodził do linii końcowej, nie potrafił skutecznie dograć piłki w pole karne, a gdy wchodził na środek boiska, udało mu się oddać tylko jeden, dość groźny strzał, ale Kaique złapał go dobrze – napisano z kolei na temat Oskara Pietuszewskiego, który otrzymał notę 5.

