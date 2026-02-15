Nowe informacje ws. powrotu Nsame. Papszun już wie

17:22, 15. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Jean-Pierre Nsame wciąż dochodzi do siebie po kontuzji z początku sezonu. Ostatnio mówiło się o coraz bliższym powrocie, ale jak przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl", sprawa się skomplikowała.

Jean-Pierre Nsame
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jean-Pierre Nsame

Będzie trzeba jeszcze poczekać na powrót Nsame

Legia Warszawa w tym sezonie jest w fatalnej dyspozycji i nikt już nie ma złudzeń, że przed klubem stoi wielkie widmo degradacji. To, czy finalnie uda się utrzymać, czy też nie, wyjaśnić może się dopiero w ostatnich tygodniach ligi. Wszystko bowiem przez fakt, że obecnie tabela PKO Ekstraklasy jest niesamowicie spłaszczona i wszystko wciąż jest możliwe.

Niemniej przy Łazienkowskiej muszą zacząć myśleć o szybkiej poprawie formy i punktowaniu, bowiem czasu jest z każdym tygodniem coraz mniej. Dlatego też wielu kibiców bardzo ucieszyło się z dobrych informacji nt. stanu zdrowia Jeana-Pierre’a Nsame, które dobierały z Legii w ostatnim czasie. Okazuje się jednak, że nie jest tak dobrze i powrót napastnika trochę się oddalił, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Z tego, co udało nam się usłyszeć, to Nsame w tym tygodniu znów miał problemy zdrowotne. Nie jest to nic poważnego, natomiast trzeba było zrobić krok wstecz w tym powrocie – przekazał redaktor naczelny „Meczyków”.

Daj mu wrócić na spokojnie, bo za chwilę przyśpieszysz i możesz mu zrobić krzywdę. To nie jest jeszcze moment, gdy Nsame będzie wracał na boisko. Ten szumny powrót jest przesadzony – dodał.

Jean-Pierre Nsame miał bardzo dobre wejście w sezon. W pierwszych tygodniach obecnej kampanii dość regularnie trafiał do siatki i wszyscy liczyli na udane miesiące. Pod koniec sierpnia doznał jednak poważnej kontuzji i od tamtego momentu pauzuje.

Zobacz także: Z Widzewa do reprezentacji Polski?! „Będziemy się nad tym zastanawiać”