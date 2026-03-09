Pietuszewski na ustach całego świata! Portugalczycy oszaleli. „Czysta magia”

08:27, 9. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  A Bola / Canal 11 / Desarme Tatico

Oskar Pietuszewski znowu to zrobił! 17-latek raz jeszcze zachwycił na portugalskich boiskach. Tym razem w wielkim klasyku Benfica - Porto. Media nie mogą wyjść z podziwu nad talentem Polaka.

Oskar Pietuszewski
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski nową gwiazdą FC Porto. „Niewielu jest takich jak on”

Oskar Pietuszewski gra w FC Porto dopiero od dwóch miesięcy, a już przebił się do wyjściowej jedenastki. Młodzieżowy reprezentant Polski nie skończył jeszcze nawet 18. roku życia! Jego start w nowym klubie budzi podziw, a gol w meczu z Benfiką potwierdził, że drzemie w nim ogromny potencjał. 10 milionów euro, jakie Smoki zapłaciły Jagiellonii za skrzydłowego, szybko się zwracają.

Akcja bramkowa Pietuszewskiego stała się viralem w internecie. Pod wrażeniem tego, jak poradził sobie z Nicolasem Otamendim, są nie tylko kibice i eksperci z Polski, ale również z Portugalii. Zewsząd płyną zachwyty nad Pietuszewskim. Każdy podkreśla fakt, że ma dopiero 17 lat i ograł mistrza świata z dziecinną łatwością. Canal 11 twierdzi nawet, że niewielu jest w lidze portugalskiej piłkarzy takich jak Oskar.

Jaki z ciebie gracz, Oskar! Grasz z niewiarygodną łatwością przeciwko piłkarzowi dwa razy starszemu od ciebie. 17 lat, pierwszy wielki mecz w karierze. Wygląda to na łątwe – napisał profil Desarme Tatico.

Co za gol! Po podaniu Veigi posadził na ziemi Otamendiego jednym technicznym dotknięciem piłki, a potem oddał potężny, nie do obrony strzał. Czysta magia 17-letniego polskiego chłopaka, który dał FC Porto prowadzenie (2:0) – zachwyca się A Bola.

Za takie akcje kochamy futbol. Ilu piłkarzy w lidze portugalskiej potrafi tak zagrać, jak Pietuszewski? Niewielu – ocenia Canal 11.

