Mourinho podsumował bramkę Pietuszewskiego. Wymowny komentarz

Oskar Pietuszewski na długo zapadnie w pamięć zawodnikom Benfiki. Polak zdobył bramkę dla FC Porto na (2:0) po długim rajdzie przez ponad połowę boiska. Jose Mourinho odniósł się do straconego gola. Jego wypowiedź zacytował serwis Przegląd Sportowy Onet.

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski zabawił się z obrońcą Benfiki. Mourinho ocenił bramkę

FC Porto podzieliło się punktami z Benfiką w hicie 25. kolejki ligi portugalskiej. Drużyna, w której gra aż trzech Polaków może żałować niewykorzystanej szansy na zwycięstwo. Do przerwy prowadzili różnicą dwóch bramek, ale nie dowieźli wyniku do ostatniego gwizdka. Na listę strzelców w pierwszej połowie wpisał się m.in. Oskar Pietuszewski, który przeprowadził samotny rajd z piłką.

O akcji z udziałem młodzieżowego reprezentanta Polski od razu zrobiło się głośno. Na gorąco po zakończeniu spotkania podsumował straconego gola Jose Mourinho. Według trenera Benfiki druga bramka była absurdalna, a takich błędów popełniać nie wolno.

– Drugi gol, którego straciliśmy, jest absolutnie absurdalny. Popełniliśmy błędy. FC Porto miało świetną pierwszą połowę, ale Benfica popełniła wiele błędów i oddała grę. W drugiej połowie udało nam się odwrócić losy meczu, ale zawsze odczuwaliśmy te same trudności w przejściu. Trener rywali powiedział, że mieli cztery lub pięć sytuacji na otwartym boisku. To prawda. Nie były to okazje do zdobycia gola, ponieważ nie byli skuteczni – powiedział Jose Mourinho, cytowany przez Przegląd Sportowy Onet.

Pietuszewski ma na swoim koncie już dwie bramki i dwie asysty w siedmiu meczach w barwach Porto. 17-latek coraz częściej pojawia się w wyjściowej jedenastce. Wygląda na to, że wygrał rywalizację o miejsce na lewym skrzydle w zespole Francesco Farioliego.