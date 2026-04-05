Były gwiazdor Chelsea zakończył karierę. Wszystko przez problemy zdrowotne

Oficjalnie: Oscar zawiesił buty na kołku

Sao Paulo FC poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej, że Oscar zakończył karierę piłkarską. 34-letni pomocnik był zmuszony podjąć taką decyzję ze względu na poważne problemy kardiologiczne. Kontynuowanie gry wiązałoby się w jego przypadku z dużym ryzykiem, dlatego zdecydował się zawiesić buty na kołku, mimo że wciąż mógł występować na wysokim poziomie sportowym.

Ofensywny pomocnik wrócił do Sao Paulo w styczniu 2025 roku. Dla mierzącego 180 centymetrów piłkarza był to bardzo sentymentalny powrót, ponieważ to właśnie w ekipie Trójkolorowych stawiał swoje pierwsze kroki w profesjonalnym futbolu. W trakcie kariery reprezentował także barwy Internacionalu, Shanghai Port oraz Chelsea, zdobywając doświadczenie zarówno w Ameryce Południowej, Europie, jak i Azji.

Najwięcej trofeów wywalczył podczas gry w Chinach, jednak na Starym Kontynencie również zapisał piękną kartę. W koszulce londyńskiego zespołu rozegrał łącznie 203 spotkania, zdobył 38 bramek i zanotował 31 asyst. Do swojego dorobku dołożył dwa mistrzostwa Premier League, Puchar Ligi Angielskiej oraz triumf w Lidze Europy. Ponadto wystąpił 48 razy w reprezentacji Brazylii, strzelając 12 goli.