Były gwiazdor Chelsea zakończył karierę. Wszystko przez problemy zdrowotne

10:06, 5. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło:  Sao Paulo FC

Oscar zakończył karierę piłkarską w wieku 34 lat - potwierdziło Sao Paulo. Brazylijski pomocnik zmaga się z poważnymi problemami kardiologicznymi.


Obserwuj nas w
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Oscar

Oficjalnie: Oscar zawiesił buty na kołku

Sao Paulo FC poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej, że Oscar zakończył karierę piłkarską. 34-letni pomocnik był zmuszony podjąć taką decyzję ze względu na poważne problemy kardiologiczne. Kontynuowanie gry wiązałoby się w jego przypadku z dużym ryzykiem, dlatego zdecydował się zawiesić buty na kołku, mimo że wciąż mógł występować na wysokim poziomie sportowym.

Ofensywny pomocnik wrócił do Sao Paulo w styczniu 2025 roku. Dla mierzącego 180 centymetrów piłkarza był to bardzo sentymentalny powrót, ponieważ to właśnie w ekipie Trójkolorowych stawiał swoje pierwsze kroki w profesjonalnym futbolu. W trakcie kariery reprezentował także barwy Internacionalu, Shanghai Port oraz Chelsea, zdobywając doświadczenie zarówno w Ameryce Południowej, Europie, jak i Azji.

Najwięcej trofeów wywalczył podczas gry w Chinach, jednak na Starym Kontynencie również zapisał piękną kartę. W koszulce londyńskiego zespołu rozegrał łącznie 203 spotkania, zdobył 38 bramek i zanotował 31 asyst. Do swojego dorobku dołożył dwa mistrzostwa Premier League, Puchar Ligi Angielskiej oraz triumf w Lidze Europy. Ponadto wystąpił 48 razy w reprezentacji Brazylii, strzelając 12 goli.

