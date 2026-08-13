Lech Poznań może pożegnać kluczowego zawodnika! Wielkie pieniądze na stole

16:03, 13. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur / SportowyNet

Lech Poznań tego lata może stracić ważnego zawodnika. Patrik Walemark jest bowiem łączony z Celtikiem Glasgow oraz FC Groningen. Kolejorz może zarobić na odejściu skrzydłowego nawet 7 milionów euro - przekazuje Ekrem Konur na łamach portalu "SportowyNet".

Piłkarze Lecha Poznań
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Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Patrik Walemark łączony z Celtikiem Glasgow i FC Groningen

Lech Poznań przygotowuje się właśnie do starcia z KI Klaksvik w eliminacjach Ligi Europy. Tymczasem z obozu mistrza Polski docierają do nas bardzo ciekawe wieści transferowy. Ekrem Konur na łamach portalu „SportowyNet” przekazał, że Kolejorz może wkrótce stracić Patrika Walemarka. Szwedzki skrzydłowy znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Celticu Glasgow oraz FC Groningen.

Wspomniane źródło dodaje, że Lech Poznań może zarobić całkiem spore pieniądze na stracie Patrika Walemarka. Szwed może kosztować w granicach 5-7 milionów euro. Kontrakt skrzydłowego z mistrzem Polski obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, więc Kolejorz ma prawo zażyczyć sobie sporych pieniędzy za 24-latka.

Zarówno Celtic Glasgow, jak i FC Groningen bacznie przyglądają się sytuacji Patrika Walemarka. Nt ten moment nie jest jeszcze przesądzone odejście Szweda. Lech Poznań rozdaje karty i to mistrzowie Polski finalnie zadecydują, gdzie wkrótce będzie występował skrzydłowy.

Patrik Walemark do tej pory rozegrał 52 spotkania w koszulce Lecha Poznań. Szwedzki zawodnik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 12 trafień. 24-latek może również pochwalić się sześcioma asystami.

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