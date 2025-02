Mourinho idzie na noże z Galatasaray! Planuje odwet ws. zarzutów o rasizm

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Galatasaray oskarża Mourinho o rasizm, Portugalczyk składa wniosek o zniesławienie

Fenerbahce i Galatasaray w poniedziałek stanęły do bezpośredniej rywalizacji w lidze. Derby Stambułu określone mianem podwyższonego ryzyka poprowadził zagraniczny sędzia – Slavko Vincić. Słoweniec w porównaniu do krajowego arbitra miał dbać o uczciwy przebieg zawodów.

Jose Mourinho był bardzo zadowolony z efektów pracy Vincicia. The Special One podkreślał to szczególnie podczas rozmów z dziennikarzami. Natomiast przy okazji nie omieszkał wbić kilku szpilek w tureckich sędziów. Jego wypowiedzi nie spodobały się Galatasaray, które zamierza złożyć wniosek do sądu, oskarżając Portugalczyka o rasizm.

Konflikt, który wybuchł po meczu, przerodził się w otwartą wojnę. Jose Mourinho już zaplanował odwet na rywalach, kontrując ich oskarżenie. Jak donosi Ben Jacobs trener Fenerbahce chce wnieść do sądu pozew przeciwko Galatasaray dot. zniesławienia.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: José Mourinho is exploring legal action against Galatasaray for defamation after they accused him of racism.



(Source: @JacobsBen) pic.twitter.com/0R2dnsd8OZ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 26, 2025

Na temat całego zamieszania wokół meczu Fenerbahce – Galatasaray odniósł się Didier Drogba. Iworyjczyk to były piłkarz “Lwów”, ale również był podopieczny Mourinho z czasów gry w Chelsea. Napastnik opublikował w mediach społecznościowych apel skierowany do swojego byłego klubu. W wiadomości wstawił się za The Special One, podkreślając, że na Jose od lat i nie jest on rasistą.

Fenerbahce pod wodzą Mourinho zajmuje aktualnie 2. miejsce w tureckiej SuperLig. Do pierwszego w lidze Galatasaray tracą 6 punktów.