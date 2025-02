Mourinho w centrum skandalu! Galatasaray poda go do sądu

Fenerbahce zremisowało bezbramkowo z Galatasaray w derbach Stambułu. Po meczu wybuchł skandal z Jose Mourinho w roli głównej. The Special One został oskarżony przez rywali o rasizm.

Mourinho oskarżony o rasizm, Galatasaray ma dość

Jose Mourinho po raz kolejny znalazł się w centrum skandalu. Jego wypowiedzi z konferencji prasowej po meczu Galatasaray – Fenerbahce zostały przyjęte w Turcji w sposób obraźliwy. Szczególnie dotknięty słowami The Special One wydaje się być bezpośredni rywal w walce o tytuł. “Lwy” postanowiły zareagować na słowa Portugalczyka, który nie oszczędza przede wszystkim tamtejszych arbitrów.

Całe zamieszenia wyniknęło z gratulacji, które Mourinho skierował do Slavko Vincicia, czyli arbitra meczu. Turecka federacja specjalnie na derbowy Stambułu zdecydowała się zatrudnić zagranicznego sędziego. “Po meczu poszedłem do szatni. Był tam również czwarty sędzia, turecki arbiter. W pierwszej kolejności podziękowałem Vinciciowi, a potem odwróciłem się do czwartego arbitra i powiedziałem mu, że gdyby to on sędziował ten mecz, byłaby to katastrofa” – cytuje Mourinho portal Reuters.

Mourinho odniósł się także do sytuacji, w której Vincić nie pokazał żółtej kartki jednemu z piłkarzy Fenerbahce, choć ławka Galatasaray mocno protestował wobec decyzji arbitra. “Muszę podziękować sędziemu, ponieważ turecki arbiter po takiej symulce i zachowaniu ławki Galatasaray, gdzie skakali jak małpy, dałby młodemu piłkarzowi żółtą kartkę, a po pięciu minutach musiałbym go zmienić” – mówił.

Ta wypowiedź wyczerpała cierpliwość Galatasaray w stosunku do Mourinho. Klub wydał oficjalny komunikat, w którym potępił zachowanie trenera Fenerbahce. Jednocześnie zaznaczył, że zamierza skierować sprawę na drogę prawną, a także złożyć skargę do UEFA i FIFA.

– Od momentu objęcia obowiązków trenerskich w Turcji, trener Fenerbahçe, Jose Mourinho, nieustannie wygłaszał obraźliwe komentarze skierowane wobec narodu tureckiego. Dziś jego wypowiedzi przekroczyły granice niemoralnych uwag, przechodząc w jednoznacznie nieludzką retorykę – pisze w komunikacie Galatasaray.

– Niniejszym oficjalnie ogłaszamy zamiar wszczęcia postępowania karnego w związku z rasistowskimi wypowiedziami Jose Mourinho i w związku z tym złożymy oficjalne skargi do UEFA oraz FIFA. Ponadto będziemy uważnie obserwować stanowisko zajęte przez Fenerbahçe – instytucję deklarującą przywiązanie do „wzorcowych wartości moralnych” – dodał klub.