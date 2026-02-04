Moder walczy o szybki powrót. Tonujący optymizm głos z Holandii

Jakub Moder wrócił do gry po urazie pleców, który wyeliminował go z większości tego sezonu. Jan de Zeeuw w rozmowie z "Kanałem Sportowym" przekazał jednak, że Polak nie jest w pełni zdrowy.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder ciągle nie jest w pełni zdrowy

Jakub Moder z całą pewnością do tej pory w swojej karierze miał sporo pecha. Środkowy pomocnik stracił przecież wiele miesięcy w Brighton ze względu na urazy, a teraz jest podobnie już po transferze do Feyenoordu. Początek Polaka w lidze holenderskiej był bardzo dobry, ale od początku tego sezonu zmagał się z problemami dotyczącymi bólu pleców. To spowodowało, że dopiero w ostatnich dniach wrócił do gry, choć naturalnie nie jest jeszcze w pełni dyspozycji.

To powoduje, że trwa spora walka z czasem, aby Moder był gotowy na marcowe mecze barażowe reprezentacji Polski. Warto przypomnieć, że Biało-Czerwoni pod koniec tego miesiąca zagrają o awans na mundial i miejsca na pomyłkę nie ma. Dlatego też potrzebne są wszystkie ręce na pokładzie, szczególnie, że Moder w systemie Jana Urbana może być ważną postacią, a nasz środek pola poza Piotrem Zielińskim nie jest zbyt bogaty. Nowe informacje na temat stanu zdrowia pomocnika Feyenoordu przekazał Jan de Zeeuw w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

– Nie jest w pełni zdrowy. Zagrał na środku obrony i na dziesiątce. Kibice go chwalą, bo dziś wielu zawodników nie pokazuje jakości, a on wcześniej grał dobrze – powiedział Jan de Zeeuw, holenderski dziennikarz w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

Jakub Moder w tym sezonie rozegrał w sumie 47 minut w dwóch meczach. Łącznie dla ekipy z Holandii ma 21 gier i cztery gole oraz dwie asysty.

Zobacz także: Dlatego Kapuadi został w Legii. Jednak nie decyzja Papszuna?!