Moder znowu trafia! Pierwszy gol dla Feyenoordu w Eredivisie

Jakub Moder w meczu Feyenoord - Go Ahead Eagles zdobył pierwszą bramkę w Eredivisie. Reprezentant Polski w 33. minucie gry trafił do siatki, wykorzystując rzut karny.

box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Premierowy gol Jakuba Modera w lidze holenderskiej

Jakub Moder w styczniu zdecydował się na zmianę klubu. Po kilku latach spędzonych w Anglii, gdzie bronił barw Brighton & Hove Albion środkowy pomocnik podjął decyzję o zmianie otoczenia. Reprezentant Polski został piłkarzem Feyenoordu, który zapłacił za niego nieco ponad milion euro. Do nowego zespołu wszedł z przytupem, stając się w krótkim czasie kluczowym zawodnikiem pierwszego składu.

Sytuacji polskiego zawodnika nie zmieniła nawet zmiana szkoleniowca. Aktualnie obowiązki trenera Feyenoordu pełni Robin van Persie. Legendarny w przeszłości piłkarz nie ukrywał zachwytu nad 25-latkiem. Była gwiazda Arsenalu i Manchesteru United uważa Modera za niezwykle inteligentnego piłkarza.

Zobacz wideo: Boniek: Moder dobrze zrobił

Moder po raz kolejny dał kibicom powody do radości w trakcie spotkania z Go Ahead Eagles w ramach 27. kolejki Eredivisie. W 33. minucie pomocnik stanął przed szansą zdobycia bramki z rzutu karnego. Moder nie pomylił się, oddając strzał z jedenastego metra, wyprowadzając swoją drużynę na prowadzenie. Dla wychowanka Lecha Poznań było to pierwsze trafienie w lidze holenderskiej.

GOOOOL! ⚽ Jakub Moder zdobywa bramkę dla Feyenoordu!

33' #FEYGAE 1:0 pic.twitter.com/URAwBhvKk3 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 30, 2025

Łącznie Jakub Moder ma na swoim koncie już 2 gole w barwach Feyenoordu. Wcześniej trafił do siatki w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W starciu z Interem Mediolan również został wyznaczony do wykonania rzutu karnego, pewnie pokonując stojącego w bramce Yanna Sommera. Na ten moment reprezentant Polski ma na swoim koncie 11 meczów w barwach nowego klubu. Kontrakt z drużyną ze stadionu De Kuip obowiązuje go do czerwca 2028 roku.